Soudan : les paramilitaires gagnent du terrain

Après près de 8 mois d’intenses combats avec l’armée soudanaise, les paramilitaires semblent gagner du terrain. Une avancée qui inquiète, notamment les Etats-Unis. Les violences se concentrent dans certaines zones du pays, comme la capitale Khartoum, mais aussi le Darfour.

Et c’est dans cette région que Washington craint une attaque imminente et de grande ampleur, selon certaines informations qu’aurait reçue le chef de la diplomatie américaine.

Dans un communiqué, Anthony Blinken explique que cette attaque exposerait des civils, y compris des centaines de milliers de personnes déplacées (...), à un danger extrême.

La guerre entre l'armée soudanaise et les paramilitaires a fait plus de 9.000 morts depuis avril, et déplacé plus de 5,6 millions de personnes.

Jusqu’à présent, toutes les tentatives de médiation ont échoué ou abouti à des trêves qui n’ont pas été respectées.

Mais il y a quelques jours, des représentants des parties en conflit ont repris les négociations en Arabie Saoudite.

Des pourparlers qui visent, selon le ministère saoudien des Affaires Étrangères" à faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire et établir des cessez-le-feu".