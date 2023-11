Ouganda : fin de l’importation du pétrole venant du Kenya

Jusqu’à présent, l’Ouganda importait son pétrole du Kenya. Mais bientôt, les compagnies pétrolières devront s’approvisionner auprès d’une entreprise internationale. C’est ce qu’a annoncé cette semaine la ministre ougandaise de l’Énergie.

Désormais, c’est Vitol qui fournira la compagnie nationale ougandaise de pétrole, qui à son tour le vendra aux exploitants de stations-services. Selon les données de la banque centrale ougandaise, le pays a importé pour 1,6 milliard de dollars de produits pétroliers en 2022.

L’Ouganda étant enclavé, il importe 90 % de son or noir à travers des sociétés étrangères. Un système qui l’expose parfois à des ruptures d’approvisionnement et à un prix du carburant élevé.

L’Afrique de l’Est dispose de moins d’1 % des réserves mondiales de pétrole, concentrées principalement dans trois pays : le Kenya, l’Ouganda et le Soudan du Sud. Les récentes découvertes de gisements en Ouganda font l’objet d’un vaste projet pétrolier par le géant Total. Composé de plus de 400 puits de pétrole, il est source de controverse en raison de son possible impact sur l’environnement et violations de droits humains.