Créer la plus grande bibliothèque de podcasts africains [Inspire Africa]

Dans cet épisode d'Inspire Africa, vous découvrirez une créatrice de mode qui met son talent au service de jeunes déplacés internes dans son pays le Cameroun.

Daisy Mbante vit et travaille à Buéa, la capitale de la région Sud-Ouest, une des deux régions à majorité anglophone que compte le Cameroun. Lorsque la trentenaire décide de se lancer dans la couture il y a bientôt 10 ans, sa région d'origine est agitée par une contestation sociale qui se muera en conflit armé entre les autorités centrales et des groupes armés. Les crises sécuritaire, politique et humanitaire qui s'ensuivent poussent des milliers de personnes à se déplacer vers d'autres villes du pays.

Témoin de l'afflux de personnes déplacées internes trouvant refuge dans sa ville, Daisy propose à des jeunes de les prendre sous son aile. Cette initiative s'est étoffée au fil des ans et la couturière forme aujourd'hui à l'année un groupe d'apprentis. Elle organise également de manière ponctuelle des ateliers. Ses élèves, des femmes d'une vingtaine d'années en majorité sont formées aux techniques de la couture, du design. Elles développent également leurs connaissances dans différents métiers de l'artisanat en fonction de leurs appétences.

La couturière autodidacte est une des rares créatrices de la région à utiliser les techniques de dessin et de peinture textile sur les vêtements qu'elle confectionne et vend. Cette marque de fabrique lui a assuré une clientèle fidèle à Buéa mais aussi dans des villes comme Douala et même à l'étranger où ses créations sont expédiées. Ses modèles uniques lui ont également valu une sélection au prochain Salon International de l'Artisanat du Cameroun. Joel Honoré Kouam l'a suivi pour Africanews dans son atelier.

Un cinéma mobile

Que faire lorsque des populations entières n'ont pas accès aux œuvres cinématographiques au pays d'Ousmane Sembène ? L'antenne sénégalaise du Cinéma Numérique Ambulant Afrique (CNA) déplace le grand écran vers les publics les moins privilégiés.

Le Sénégal compte bien quelques salles cependant, le maillage territorial est inégal. Notre journaliste Wahany Johnson Sambou a suivi la présidente du CNA Sénégal Coumba Sarr à l'occasion d'une projection à Guédiawaye, dans la banlieue de Dakar. Tout au long de l'année Coumba Sarr et son équipe sillonne les quartiers défavorisés et les villages du pays de la teranga pour projeter des films africains.

Membre du réseau Cinéma numérique ambulant Afrique depuis 2011, l’association projette des productions exclusivement africaines. Le secret du succès réside dans le choix des films, les échanges autour de problématiques sociales et l’implication des associations de quartier.

Amplier la voix des podcasters africains

La tradition orale africaine est multiséculaire. La contribution de conteurs du continent était donc indispensable à l’univers du podcast, selon notre invitée Molly Jensen. La cheffe d’entreprise est depuis 2021 à la tête d'Afripods, une plateforme gratuite d'hébergement de contenus audio digitaux. Ces podcasts disponibles en plus de 70 langues attirent des auditeurs du monde entier.

Née à New York avec des racines la rattachant au Ghana, Molly Jensen vit à Nairobi au Kenya. Elle retrace au micro d'Africanews la genèse d'Afripods. Le projet qui a mené à la création de l'entreprise a commencé à prendre forme à partir de 2017.La dirigeante ne veut pas seulement tailler une plus grande du gâteau qu'est l'industrie du podcast. Elle mise sur la croissance de l'économie digitale sur le continent pour contribuer à la croissance d'un marché pour "mettre en lumière la créativité" des créateurs de contenus africains.

Ces podcasts du moment incluent Case N.0 et les productions du Ghana Coast Report.