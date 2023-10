Le kényan Eliud Kipchoge, ses ambitions pour le sport et le monde

À l'occasion de la remise des prix Princesse des Asturies 2023 à Oviedo en Espagne, le marathonien kényan Eliud Kipchoge, lauréat dans la catégorie sport, évoque, sa carrière, ses ambitions sportives intactes et sa volonté de rendre le monde meilleur.

L'athlète kenyan Eliud Kipchoge est devenu une légende vivante du sport au cours des 20 dernières années, et il ne montre aucun signe d'épuisement ou de ralentissement. Mais maintenant, il se trouve dans la position inhabituelle sur la piste du come-back, alors que son dernier record officiel du marathon a été battu.

Eliud Kipchoge,

"J'ai été vraiment touché d'apprendre que je faisais partie des rares personnes à être récompensées, surtout dans mon domaine, le sport, et plus particulièrement la course à pied."

Tokunbo Salako :

"On a dit de vous que vous êtes un cadeau pour le sport, un cadeau pour l'humanité. Certains disent que vous êtes le mariage parfait entre le corps et l'esprit, un athlète idéal. Que ressentez-vous quand vous entendez ce type de description à propos de vous et de votre brillante carrière ?

Eliud Kipchoge : "Je me sens vraiment motivé. Je me sens inspiré par le fait que quelque chose m'a été épargné d'une manière ou d'une autre dans cet univers, et c'est une énorme motivation. Et, vous savez, nous vivons sur cette planète, et elle appartient à tous. Et nous devons inspirer tout le monde. Nous devons vivre en harmonie. Nous devons vivre en paix. Nous devons profiter de la vie réelle dans ce monde. Et c'est pour cela que j'espère travailler.

Tokunbo Salako :

"Est-ce que c'est ça le secret de ta réussite ? Cette envie de vouloir inspirer les autres parce que tu es au sommet depuis 20 ans ? Dans n'importe quel domaine, ce qui est remarquable."

Eliud Kipchoge :

"Oh, je pense que le vrai succès [est] la maîtrise de ce que vous faites. V Je suis conscient de mes compétences en matière de course et je réalise que plus je les exploite, plus j'inspire quelqu'un.

Plus je suis performant, plus je transmets des ondes positives à un enfant. En augmentant mes performances, je pourrais convaincre quelqu'un de sortir le matin et de se mettre à courir pour lui-même..’’

Tokunbo Salako :

"Vous êtes connu pour tant de choses : titres olympiques, titres de champion du monde, records du marathon et tout récemment, en 2019, lorsque vous avez été la première personne à courir un marathon en moins de deux heures. ?

Eliud Kipchoge :

"C'est formidable d'écrire l'histoire [...] Cela signifie qu'il n'y a pas de limite, en ce qui concerne l'humanité. C'est pourquoi je dis toujours qu'aucun humain n'est limité. Alors je montre aux gens comment il n'y a pas de limites. "Vous devez être un vrai coureur professionnel pour dépasser vos limites. Vous pouvez être enseignant, pédagogue, ingénieur ou avocat, mais vous devez briser les limites de votre propre cercle dans ce monde afin de profiter de la vie. Je crois que la vie " C'est se mettre au défi. Je crois que la vie consiste à faire une sieste toute la nuit et à lever les yeux le matin alors qu'un nouveau jour approche avec un nouveau défi, et le fait aller de l'avant. "

Tokunbo Salako :

Je ne sais pas si vous portez maintenant ces chaussures, appelées les « super chaussures » que tant d'athlètes ont adoptées ces dernières années et qui ont battu des records. Votre propre record du marathon a été battu un peu plus tôt ce mois-ci. Envisagez-vous de le récupérer ?

Eliud Kipchoge :

"Oh, j'ai toujours faim de courir vite. J'ai toujours faim de montrer au monde que je peux courir vite. J'ai toujours faim de montrer à la génération future, aux enfants, que je veux toujours courir plus longtemps. La longévité est la clé du sport. La longévité est la clé de toute profession. Et vous savez, les records sont là pour être battus. Cela montre la beauté du sport et que quelqu'un quelque part travaille pour cela."

Tokunbo Salako :

"Comment gérez-vous la renommée et la fortune ?"

Eliud Kipchoge :

"D'abord, je me traite comme un être humain, et je sais que la renommée et la fortune sont des choses que je collectionne lorsqu'elles arrivent. Je dis merci pour la renommée et la fortune. Et je les utilise pour inspirer les jeunes."

Tokunbo Salako :

« Quelles sont vos ambitions futures ? »

Eliud Kipchoge :

"Mon ambition est de faire de ce monde un endroit où l'on court. J'ai confiance que si nous pouvons tous courir, nous pouvons rendre ce monde heureux. Nous pouvons nous unir et profiter de celui-ci."

Tokumbo Salako

Merci beaucoup

Eliud Kipchoge :

Merci à vous aussi