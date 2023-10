Kenya : une cantine scolaire mobile distribue des repas dans les zones rurales

Un camion de nourriture de Food4Education fait son entrée à l'école primaire secondaire de Thome à Kiambu au Kenya.

Fondée en 2012, cette ONG s'est engagée à offrir à moindre coût des repas chauds aux enfants des zones rurales. Il faut en principe compter 20 centimes de dollars pour un plat mais les plus démunis bénéficient de subventions. Food4Education travaille avec les comtés : objectif toucher un plus grand nombre d’écoles.

_À l’heure actuelle, Food4Education sert et fournit des repas à 165 000 enfants chaque jour, et jusqu’à présent, depuis sa création, nous avons pu distribuer plus de 29 millions de repas. Nous avons des parents qui paient actuellement 50 % du coût du repas, à savoir 10 centimes de dollars et dans certains comtés où nous travaillons avec le gouvernement, comme Murang’a et Mombasa, l'état paye jusqu’à 83 % du coût total du repas a expliqué_Wairimu Nyandia, membre de l'ONG Food4Education.

Pour avoir accès à cette cantine mobile à ciel ouvert, les parents rechargent les bracelets de leurs enfants qui marchent grâce à une application Tap2Eat. Le bracelet est ensuite scanné et l'enfant reçoit son repas.

En plus des bonnes notes, le taux d'absentéisme est en baisse dans cette école depuis la livraison quotidienne de repas par l'ONG selon le directeur Mburu Peter Njoroge. Et pour les parents d'élèves, l’effet semble positif. Wanjiru Ngugi a inscrit son enfant à l'école primaire et secondaire de Thome. Elle se dit soulagée : en ce moment, je suis moins embêtée quand je pars tôt de chez moi. La nourriture est chaude et abordable. À 10 centimes de $, c'est très peu d’argent. Lorsque vous emmenez l’enfant au restaurant, il n’y a pas de plats pour 15 shillings (0,15 $). Mais la nourriture à ce prix-là et mon enfant mange et est satisfaite, même quand elle rentre à la maison le soir, elle me dit qu’ils ont mangé des haricots ou des petit-pois, et elle est satisfaite.

Food4Education s'appuie sur les agriculteurs locaux qui utilisent la technologie et une chaîne d’approvisionnement plus adéquate ce qui permet à l'organisation de fournir des repas plus nutritifs à des centaines d'enfants des zones rurales.