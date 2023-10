RDC : l'ONU enquête sur les Casques bleus de la MONUSCO

Des responsables de l'ONU affirment que huit soldats de la paix ont été suspendus et détenus dans l'est du Congo en raison d'allégations d'exploitation sexuelle.

Le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré jeudi à la presse à New York que, "après avoir reçu des informations selon lesquelles des membres du contingent de la force de maintien de la paix de l'ONU en RDC déployés sur une base dans l'est du pays fraternisaient, après les heures de couvre-feu, dans un bar hors limites connu pour être un lieu où l'on pratique le sexe transactionnel, la police militaire de la mission de l'ONU et le personnel chargé de la conduite et de la discipline se sont rendus sur les lieux pour évaluer les rapports qu'ils avaient reçus".

"Après avoir confirmé leur présence et tenté d'arrêter les membres du contingent pour avoir enfreint les normes de conduite de l'ONU et la politique de non-fraternisation de la mission, le personnel de la mission a été physiquement agressé et menacé par les membres du contingent.

M. Dujarric a ajouté que "des éléments de preuve indiquent également une grave défaillance dans l'exercice du commandement et du contrôle de la part de hauts responsables militaires appartenant à ce même contingent".

_"les autorités compétentes sont informées des allégations, nous avons demandé le déploiement d'un enquêteur national pour enquêter conjointement avec le Bureau des services de contrôle de l'ONU. Toute victime identifiée sera orientée vers une assistance conformément à la Stratégie globale des Nations Unies pour le soutien aux victimes d'exploitation et d'abus sexuels" a indiqué_Stéphane Dujarric, porte-parole du Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.

Les soldats de la paix ont été confinés dans l'attente de plus amples informations et d'une enquête complète.

Un fonctionnaire de l'ONU, qui n'était pas autorisé à parler des détails de l'affaire, a déclaré à l'Associated Press que les huit soldats de la paix étaient originaires d'Afrique du Sud et qu'ils avaient été arrêtés dans la ville de Beni, dans la province du Nord-Kivu, après avoir été surpris en compagnie de prostituées dans un bar non autorisé, après le couvre-feu.