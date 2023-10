Soudan : le PIB va se contracter de plus de 18%

Alors que son économie est en berne, les perspectives financières du Soudan ne sont pas réjouissantes. Selon le Fonds Monétaire International, le PIB du pays devrait se contracter de plus de 18 % cette année. En cause, les affrontements qui durent depuis plus de 6 mois entre l’armée soudanaise et des paramilitaires.

Les combats qui se concentrent dans la capitale Khartoum et dans quelques autres villes ont fait plus de 9 000 morts et déplacé plus de 5 millions de personnes. Le Soudan tourne donc au ralenti avec de nombreuses pénuries, des salaires qui n’ont pas été payés depuis des mois et un système bancaire très affecté par les violences.

Pourtant, le pays ne manque pas de ressources. Il est notamment le troisième producteur d’or en Afrique. Mais les ventes de ce matériau précieux sont à l’arrêt. Ce qui prive le Soudan de sa première source de revenus en devises étrangères. L'agriculture, qui représente près de 40 % du PIB et 80 % des emplois a également été très touchée.

Et ce n’est pas tout. La livre soudanaise a perdu 50 % de sa valeur depuis le début des combats et l’inflation reste très élevée. Le FMI a prévenu que l’impact du conflit pourrait être long, car la reconstruction du pays pourrait prendre des années.