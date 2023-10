A l'appel du BDS, des Sud-Africains manifestent en soutien à la Palestine

Munis pour certains de drapeaux palestiniens, ils étaient des centaines de Sud-Africains réunis ce mercredi devant le consulat américain à Johannesburg. Un rassemblement organisé à l’appel du BDS, un mouvement pro-palestinien connu pour ses appels au boycott de produits venant d’Israël.

"J'ai fait des recherches de plus en plus poussées et je suis arrivée à la conclusion que non seulement, on m'avait menti, mais qu’en plus ma religion était utilisée pour nuire aux droits du peuple palestinien. La croyance en Dieu de tant de gens est utilisée contre eux, elle est utilisée comme une arme contre le peuple palestinien", explique Pamela Ngubane, une manifestante.

Depuis le début de l’offensive israélienne à Gaza, l’Afrique du Sud est l’un des rares pays à avoir ouvertement apporté son soutien à la Palestine. Certains Sud-Africains gardent en mémoire la collaboration il y a quelques années entre Israël et le régime de l’apartheid.