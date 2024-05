Haïti : nouvelle attaque des gangs à Solino et Delmas

Des gangs haïtiens ont pris le contrôle de plusieurs quartiers de la capitale à Port-au-Prince. Les bandits ont brûlé des maisons et échangé des coups de feu avec la police pendant des heures.

Terrorisées par ces scènes de violence, des centaines de personnes ont été contraintes de plier leurs bagages jeudi. Les attaques ont commencé mercredi en fin de journée dans les quartiers de Solino et Delmas 18, 20 et 24, situés au sud-ouest de l'aéroport international de Haïti.

Animés par la circulation et les piétons, les rues des quartiers Solino et Delmas sont aujourd'hui désertes. Un camion blindé de la police patrouille dans les rues, passant devant des véhicules carbonisés et des murs en parpaings.

Il s’agit de l'une des plus grandes attaques depuis l'annonce de la nomination du nouveau premier ministre haïtien Fritz Bélizaire.

L'assaut s'est produit dans une zone contrôlée par Jimmy Chérizier, un ancien policier d'élite surnommé "Barbecue". Il est le chef d'une puissante fédération de gangs connue sous le nom de "Famille G9 et alliés".