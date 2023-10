Royaume-Uni : le Ghanéen El Anatsui expose au Tate Modern

Dans la nef de l’ancienne centrale électrique de Londres, une nouvelle œuvre est accrochée au plafond de la Tate Modern.

Cette installation monumentale est l’œuvre de l’artiste ghanéen El Anatsui. Il a créé à partir de vieilles capsules de bouteilles trois sculptures qui rappellent l'histoire coloniale de l'Afrique.

Le voyage commence par cette étendue ondulante de la Lune Rouge, cramoisie d’un côté et jaune de l’autre. Cette forme de voile rappelle les navires qui transportaient des Africains et des ressources du continent vers l’Atlantique à l’époque de la traite négrière. Viennent ensuite les délicats fragments d’or du « Monde », comme des figures humaines, suspendus et perturbés par leur voyage. L’installation se termine par le colossal « The Wall », qui signifie la fin d’un voyage, les ondulations à sa base comme un littoral rocheux avec des vagues qui s’écrasent à terre.

Ces dernières années, la Tate Modern a tenté d’élargir ses collections pour refléter un monde artistique plus diversifié, moins axé sur les œuvres occidentales, centrées sur l’Europe. L'artiste ghanéen prend la suite de Cecilia Vicuña (2022) et d'Anicka Yi (2021).

"El Anatsui est donc un artiste de renommée internationale, dont la carrière s’étend sur plus de cinq décennies. Il est né au Ghana et a passé la majeure partie de sa vie à vivre et à travailler à Nsukka dans le sud-est du Nigeria. C’est un artiste, je crois, qui a l’habitude de travailler avec des matériaux qui ont une certaine histoire sociale. Et ce qui l’intéresse le plus souvent, c’est d’utiliser ces matériaux pour révéler quelque chose sur notre passé commun. Donc, en fait, il a été basé en Afrique de l’Ouest délibérément tout au long de sa carrière, traitant avec le genre de matériaux qui sont facilement disponibles dans son environnement. Et ce n’est pas seulement une décision qu’on pourrait dire économique, c’est en fait sa façon de penser l’art", a expliqué Osei Bonsu, co-commissaire.

L’artiste El Anatsui était lui-même présent au lancement de l’installation « Behind the Red Moon » Son œuvre sera visible jusqu’au 14 avril 2024.