Un rapport publié mardi par les jardins botaniques royaux de Kew, à l’Ouest de Londres, alerte sur la situation des espèces végétales. Elles sont menacées par la perte d’habitat, la modification de l’utilisation des sols et le changement climatique.

Les proportions de cette menace à court terme sont accrues.

"Près de la moitié des espèces végétales connues, soit 45%, sont menacées d'extinction. Et pour celles que nous ne connaissons pas encore , la situation est plus grave. Jusqu'à trois espèces sur quatre, soit 77 % de toutes les espèces végétales non encore identifiées, sont déjà menacées d'extinction avant même que nous les connaissions.", a expliqué Matilda Brown, analyste des sciences de la conservation, Royal Botanic Gardens, Kew.

Depuis 2020, plus de 18 800 nouvelles espèces de plantes et de champignons ont été nommées. Toutes ont été ajoutées à la la base de données internationale d'espèces végétales scientifiquement identifiées.

6. Matilda Brown, analyste des sciences de la conservation, Royal Botanic Gardens, Kew :

"Comment pouvons-nous obtenir ce chiffre pour des espèces dont nous ignorons l'existence même ? Eh bien, Pour ce faire, nous avons examiné les espèces qui ont été nommées et la date à laquelle elles l'ont été. Nous avons ensuite recueilli les informations de la liste mondiale des plantes et avons comparé l'année à laquelle une espèce a été identifiée par rapport à la probabilité qu'elle soit menacée. Nous avons trouvé cette relation très nette, statistiquement étayée qui dit grosso modo que les espèces décrites dans les années 1800 ne sont probablement pas menacées. contrairement a celles identifiées en 2019, 2020, plus susceptibles d'être en danger", a déclaré l'analyste.

Mais l'analyste dédramatise. Tout n'est pas sombre, car il est passionnant de constater que nous continuons à découvrir de nouvelles espèces étonnantes pour la science.