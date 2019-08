Un gène pour aider les plantes à absorber plus de CO2 [Sci-tech]

Aujourd’hui, nous vous faisons découvrir une avancée technologique qui pourrait totalement changer le sort de notre planète. Des chercheurs du Salk Institute, un institut de recherche scientifique indépendant et à but non lucratif situé à La Jolla, en Californie ont réussi à modifier le gène de certaines plantes, pour obtenir des racines plus grandes et plus profondes pour leur permettre de stocker plus de CO2. Une technique qui serait applicable à près de 800 milliards d’hectares de cultures dans le monde.