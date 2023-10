Guerre Israël-Hamas : entre soutien à Tel-Aviv et l'appel à 2 États

Les États-Unis ont commencé à livrer des munitions à Israël soutenant ainsi sa riposte à l'attaque du Hamas.

La décision de déplacer des navires américains dans la région vise à dissuader tout groupe soutenu par l'Iran, tel que le Hezbollah, d'entrer dans le conflit ou de l'étendre.

Le président Joe Biden et les dirigeants des pays alliés, le Royaume-Uni, la France, l'Italie et l'Allemagne, ont fait une déclaration commune exprimant un nouveau soutien à Israël et une "condamnation sans équivoque" du Hamas et de ses "effroyables actes de terrorisme", qui ne représentent pas le peuple palestinien.

Le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé à un accès humanitaire immédiat à la bande de Gaza après avoir exprimé sa consternation face aux plans israéliens visant à instaurer un siège complet de la région.

"Il est temps de mettre fin à ce cercle vicieux d'effusion de sang, de haine et de polarisation. Israël doit voir ses besoins légitimes de sécurité se concrétiser et les Palestiniens doivent voir se réaliser une perspective claire pour la création de leur propre État."

Le chef de la Ligue arabe, Ahmed Aboul-Gheit, en visite à Moscou, a déclaré que l'escalade actuelle de la violence est due à l'occupation israélienne de longue date, au déclin de la solution à deux États et aux activités de colonisation d'Israël.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré mardi que le conflit entre Israël et le Hamas palestinien démontrait "l'échec" de la politique américaine au Moyen-Orient et a qualifié de "nécessaire" la création d'un État palestinien.