Bénin : libération du séparatiste yoruba nigérian Sunday Igboho

Le séparatiste yoruba nigérian Sunday Igboho a été libéré au Bénin où il avait été arrêté après avoir fui la police nigériane il y a deux ans, et a quitté ce pays, a indiqué lundi l'un de ses avocats.

"Il a été libéré et il a quitté le Bénin", a déclaré lundi à l'AFP par SMS son avocat, Me Ibrahim Salami sans donner davantage de précisions. Les autorités béninoises n'ont pas commenté dans l'immédiat cette affaire.

Sunday Igboho, qui milite pour la création d'une nation yoruba dans le sud-ouest du Nigeria, avait été arrêté à l'aéroport international de Cotonou, au Bénin voisin, d'où il tentait de partir pour l'Allemagne.

Le Bénin avait accusé Sunday Igboho "d'association avec des criminels". L'année dernière, son avocat a déclaré que son client avait été libéré sous condition pour pouvoir bénéficier de soins médicaux sans toutefois avoir été autorisé à quitter le Bénin.

Igboho, de son vrai nom Sunday Adeyemo, est apparu dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux dans laquelle il remercie notamment le président béninois Patrice Talon ainsi que le prix Nobel de littérature, le Nigérian Wole Soyinka, pour leur soutien. "À toute notre classe politique et à tout notre pays Yoruba, unissons nos mains pour rendre le Yoruba grand", a-t-il déclaré.

Les forces de sécurité nigérianes avaient fait une descente en octobre 2021 dans la maison de Sunday Igboho, où ils avaient retrouvé des armes de guerre et procédé à l'interpellation de 12 hommes et une femme, selon les autorités.

Le militant séparatiste avait réussi à s'enfuir et était activement recherché par Abuja, qui lui reproche de vouloir déclencher "une violente insurrection contre l'État". La police avait alors déclaré que ces découvertes étaient "la confirmation d'un grand plan d'Igboho et de ses acolytes visant à mener une insurrection violente contre l'État nigérian".

Le séparatisme est un sujet très sensible au Nigeria, un pays de 210 millions d'habitants où des tensions éclatent parfois entre différents groupes ethniques. Les plus grands groupes ethniques sont les Haoussa dans le nord, les Igbo dans le sud-est et les Yoruba dans le sud-ouest du Nigeria.