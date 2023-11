Bénin : la difficile lutte pour endiguer l'érosion côtière

Au Bénin, le changement climatique et l'élévation du niveau de la mer ont exacerbé la vulnérabilité des régions côtières du pays, dont les habitants voient leurs terres disparaître dans les profondeurs de l'océan.

"La plage n'existait pas avant. C'est le manque de surveillance et d'entretien qui a fait gagner du terrain à la mer. Jour après jour, elle avance et engloutit les investissements de l'Etat et des particuliers” explique Raymond Mekpé, pêcheur.

Ce problème, qui touche également toute la région de l'Afrique de l'Ouest, incite le Bénin à investir massivement dans des projets de protection du littoral et d'adaptation au changement climatique.

Le gouvernement béninois a dépensé des millions de dollars pour protéger les communautés côtières de l'érosion marine.

"C'est un grand projet qui a protégé un segment transfrontalier et nous attaquons maintenant segment par segment selon le plan d'attaque que le gouvernement a élaboré. Nous sommes en train d'attaquer segment par segment. Les segments qui sont encore vulnérables sont étudiés et seront traités en temps voulu," défend Esquill Outiclissou, Cadre, Direction générale de l'environnement et du climat du Bénin.

L'Afrique se retrouve souvent en première ligne de l'impact du changement climatique, bien qu'elle soit le continent qui contribue le moins aux émissions de gaz à effet de serre dans le monde.

Le réchauffement climatique ayant une incidence sur le niveau des mers, l'érosion côtière sera l'un des sujets abordés par les dirigeants lorsqu'ils se réuniront à Dubaï en décembre dans le cadre de la COP28.

Une course contre-la-montre

Raymond Mekpe, un pêcheur de 40 ans, n'en revient pas des pertes dues à l'érosion.

Né à Cotonou, Mekpe n'est peut-être pas un expert en climatologie, mais il a ses propres indicateurs pour illustrer l'avancée effrénée de la mer.

"Les maisons de mes grands-parents et de mes parents étaient là", dit-il en montrant la mer.

"Nous avons joué quelque part dans notre enfance", ajoute-t-il en faisant un geste vers une autre zone où les grosses vagues s'écrasent.

Selon l'océanographe Cossi Georges Degbe, le Bénin perd chaque année environ 30 mètres de son littoral.

"C'est très grave. Et si rien n'est fait, dans quelques années, nous perdrons la route inter-États Cotonou-Porto-Novo", prévient l'homme de 51 ans, en référence à la principale route côtière menant à la capitale.

"Lorsque nous mettons en place des structures de protection à un endroit donné, nous ne faisons que déplacer le phénomène", a-t-il ajouté.

Pour M. Outiclissou, le gouvernement doit réagir segment par segment, mais "les segments encore vulnérables sont à l'étude et seront traités en temps voulu".

Treize structures ont été construites à l'est de Cotonou à partir de la lagune côtière, a-t-il dit.

"Depuis, les vagues d'érosion se sont sensiblement affaiblies", a-t-il ajouté.

En plus de la montée des eaux, due au changement climatique, les phénomènes météorologiques extrêmes se multiplient, "avec des vagues très hautes qui déferlent sur nos côtes", a expliqué l'océanographe Degbe.

Alain Tossounon, président d'un réseau de médias consacré à l'eau, au climat et à l'environnement, reconnaît qu'il faut aller plus loin.

"Les efforts n'ont pas été suffisants et les populations n'ont pas encore pris conscience de l'importance de ce phénomène dans les années à venir", a-t-il déclaré.

"La mer avance, elle détruit"

Le Bénin n'étant pas le seul pays concerné, l'union des forces avec les pays voisins pourrait donner de meilleurs résultats.

"Nous devons envisager une approche régionale pour ralentir l'avancée des vagues", a déclaré M. Tossounon.

Le Bénin et le Togo ont déjà commencé à travailler ensemble : un épi de protection de 18 kilomètres au Togo et de 24 kilomètres au Bénin a permis de ralentir les vagues dans les villages de pêcheurs d'Hillacondji et d'Aneho.

Malgré ces actions, la restauratrice Doris Alapini ne peut s'empêcher d'être en colère.

"Quand on a des populations qui vivent au bord de la mer, on doit avoir des prévisions pour eux, une ligne dans le budget de l'Etat", dit-elle.

"Je suis choquée. Le temps d'obtenir des financements, la mer avance et détruit tout."