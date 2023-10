Nigeria : se déclarer athée, un acte suicidaire ?

La population du Nigeria estimée à 200 millions d’habitants est presque divisée entre les chrétiens, qui dominent dans le sud, et les musulmans majoritaires dans le nord. Dans ce pays très religieux, être athée ou agnostique n’est pas sans danger.

Un athée de Geshua, explique sous couvert d’anonymat son expérience . "Cela n'a pas été facile. J'ai dû faire face à de nombreux défis. L'un d'entre eux est que les gens ne peuvent pas vraiment comprendre le fait qu'un être humain entier puisse se réveiller et dire qu'il ne croit pas en Dieu."

Jeune, il a été envoyé à la madrassa. Mais le passage dans cette école coranique ou il a appris les attributs d'Allah et son unicité n’a pas ébranler son athéisme.

"..... J'avais beaucoup de questions sur l'existence d'Allah, mais je n'avais personne à qui les poser. Alors, en 2017, je suis tombé sur un écrit qui abordait le sujet de l'existence et de la non-existence d'Allah et de tout autre Dieu, de manière juste. Et je me sens connecté à ce texte, d'une manière telle que je ne me suis jamais senti connecté à aucune histoire que l'on m'a racontée sur l'existence de Dieu.", explique-t-il.

Mais il devra faire face aux conséquences de son orientation religieuse. En 2019 il dit avoir été victime des menaces de mort après la découverte de son appartenance à un groupe athée sur le réseau social WhatsApp. Et fut obligé de vivre comme un musulman. "Ma plus grande crainte en tant qu'athée vivant dans le nord du Nigeria est la suivante : je ne veux pas que l'on sache que je suis athée et que l'on me tue ou que l'on me lynche dans la rue.’’, souligne-t-il.

L'Association humaniste nigériane, est confrontée à des menaces sans précédent à l'encontre de ses membres et est entrée dans la clandestinité, n'organisant plus de réunions. Son responsable a été emprisonné pour blasphème contre l'islam l'année dernière.

" je partage sur les médias sociaux le fond de ma penséesur les croyances religieuses. Je me rappelle d une fois FOIS où plusieurs personnes ont convoqué une réunion de famille. Ils étaient comme, tu sais, que se passera t il si certaines personnes essaient de t' attaquer a cause de tes publications et ils m'ont juste remplie de peur. Je pense que c'est parce qu'ils veulent que je change d'avis. Mais, vous savez, ma décision est prise. Personne ne peut rien y faire. Je suis athée, et c'est comme ça", explique Olawande Odukoya, athée.

Au moins trois personnes ont été tuées pour blasphème présumé dans le nord du Nigeria en 2022. La dernière victime en date est un musulman lapidé à mort en juin, après avoir été accusé d'avoir blasphémé l'islam au cours d'une dispute sur un marché.