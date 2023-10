Les Haïtiens soulagés de recevoir un soutien armé international

Après un an de tergiversations, le Conseil de sécurité de l'ONU a finalement donné son feu vert pour envoyer une mission multinationale en HAITI.

Menée par le Kenya, cette force opérationnelle va aider la police dépassée par les gangs qui sévissent sur l’île. De nombreux Haïtiens sont soulagés de recevoir ce soutien armé international.

Bresil Villion, un habitant de port auprince à salué la décision des Nations Unies :

"Hier, j'ai suivi le vote sur internet. C'est une très belle initiative que l’ONU a prise pour aider le peuple haïtien à sortir de la situation dans laquelle il se trouve. Je suis certain que le peuple haïtien saura leur prêter main-forte".

Selon l’Onu, la crise économique, politique et sécuritaire que traverse Haïti s'est encore aggravée depuis un an, avec des gangs "plus nombreux et mieux armés" que les 14.000 policiers présents sur l’île .

Près de 2.800 meurtres ont été dénombrés entre octobre 2022 et juin 2023, dont près de 80 mineurs, selon ce rapport.