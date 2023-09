Une application pour encourager le don de sang [Inspire Africa]

Dans ce nouvel épisode d’Inspire Africa présenté par Barbara Loundou vous découvrirez un jeune réalisateur à Kampala en Ouganda. Raymond Malinga a créé une série d’animation pour Disney. Il espère que ce genre de collaboration internationale permettra de montrer le talent des réalisateurs africains dans le secteur du cinéma d’animation.

A Kigali, une ancienne reine de beauté, Queen Kalimpinya, s’est reconvertie dans la course automobile et entend bien se faire une place dans ce domaine qui est encore aujourd’hui majoritairement composé d’hommes.

Enfin, on vous présentera une jeune Gabonaise, Alvine Yeno. Elle a créé une application, Ntchina, anonyme et gratuite, et qui a pour objectif d’encourager le don de sang pour les malades. Comme dans de nombreux pays africains, le Gabon manque de donneurs.