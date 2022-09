Afrique du Sud: 1er Comic-con africain d'après Covid

Des milliers de fans ont afflué samedi à Johannesburg au troisième festival du fantastique africain (Comic-con Africa), le premier, depuis la pandémie de Covid.

Durant quatre jours ces spectateurs déguisés vont profiter des stands de bande dessinées et des salles de jeu vidéos spécialement aménagées. L'événement vise aussi à faire connaître des super-héros modernes qui offrent plus de diversité."d'un point de vue africain" .

Thifhuriwi Nephawe, est une jeune cosplayeuse, cela signifie qu'elle se déguise et se met dans la peau de son personnage favori. Toute transformée et entièrement maquillée, elle est très fière du personnage qu'elle incarne:

" Neytiri est pour moi, une femme africaine très puissante et qui se bat pour son village et pour sa tribu. Vous savez, quand des envahisseurs arrivent et veulent prendre tout ce que vous possédez, et bien elle essaie de se battre contre cela. C'est ce qui me fait vibrer, le pouvoir et le fait de savoir que vous êtes très forte en tant que femme africaine."

Après deux ans d'interruption pour cause de pandémie, le retour du Comic-con de Johannesburg était très attendu par les fans de fantastique comme Luke Andalis, un Sud-africain de 32 ans, qui a fignolé dans les moindres détails son costume d'Aratak, un chef de tribu tout droit sorti d'un jeu vidéo.

" Je me suis déguisé en Aratak du jeu vidéo Horizons Zero Dawn : the Frozen Wild, c'est le chef de guerre des Banuk, une tribu que le personnage principal du jeu, Aloy accompagne en quelque sorte dans certaines missions . C'est un personnage à la fois robuste et stoïque."

Les dessinateurs et scénaristes de comic books africains créent de plus en plus de personnages africains en valorisant les aspects positifs du continent et de ses populations. Ils intègrent parfois des symboliques révolutionnaires voire anti-impérialistes à leur scénario; ces super-héros sont peut être aussi, en quelque sorte, les défenseurs de leur identité.