Rwanda : un tueur en série plaide coupable à son procès

Un Rwandais a plaidé coupable jeudi de l'assassinat de 14 personnes, la plupart des prostituées, dont les corps ont été retrouvés dans un trou creusé dans sa cuisine.

Denis Kazungu, 34 ans, est accusé de dix crimes, dont meurtre, viol, falsification de documents, usurpation d'identité et profanation de cadavres. Lors d'une audience dans un tribunal de Kigali, il a répondu "oui" lorsque le juge lui a demandé si les charges pesant contre lui étaient exactes.

"Celles que j'ai tuées m'avaient transmis le sida", a-t-il déclaré. Il a été arrêté au début du mois après que la police a découvert 12 corps, la plupart des femmes, dans un trou creusé dans la cuisine de la maison qu'il louait dans la banlieue de Kigali, où il vivait seul.

"Dans sa déclaration, M. Kazungu a admis que, bien que 12 corps aient été retrouvés dans le trou, il avait en fait tué 14 personnes et dissous (les corps) de deux de ses victimes", a déclaré un procureur au tribunal.

"Après avoir rencontré ses victimes dans des bars, il les ramenait chez lui et les attaquait, les attachait, les déshabillait et s'emparait de leurs biens", a ajouté le procureur. "Il les forçait ensuite à lui donner les mots de passe de leurs téléphones et procédait à des retraits d'argent. Ensuite, il les tuait et les jetait dans le trou"", a-t-il ajouté.

Le magistrat a précisé que des victimes avaient pu s'échapper et fournir des informations à la police. Denis Kazungu avait été arrêté en juillet, soupçonné de vol et de viol, entre autres, mais avait été libéré sous caution par manque de preuves, selon la police.

Après son arrestation début septembre, une source policière a indiqué à l'AFP qu'il avait avoué avoir appris à tuer ses victimes, pour la plupart des prostituées, en regardant des films sur des tueurs en série.

La presse a précisé qu'il avait occupé divers emplois, notamment celui de professeur d'anglais.