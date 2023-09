Niger : l'ambassadeur de l'UE prône "un retour à l'ordre constitutionnel"

L'ambassadeur de l'Union européenne à Niamey a été "convoqué" mardi soir par le Premier ministre du Niger nommé par les militaires au pouvoir, à qui il a réitéré la position de l'UE sur un "retour à l'ordre constitutionnel", a indiqué mercredi une porte-parole à Bruxelles.

"Notre ambassadeur à Niamey (Salvador Pinto da França) a été convoqué pour une discussion avec M. (Ali Mahaman) Lamine Zeine", a déclaré à l'AFP Nabila Massrali, porte-parole du chef de la diplomatie de l'UE, Josep Borrell, sans plus de précision sur les raisons de cette convocation.

"Cette rencontre a permis de rappeler la position de l'Union européenne : appel à la libération immédiate et inconditionnelle du président (Mohamed) Bazoum et de sa famille ; retour à l'ordre constitutionnel ; soutien à la position de la CEDEAO", a-t-elle indiqué.

"Notre ambassadeur a aussi pu expliquer dans le détail les conséquences directes de la situation actuelle en termes de coopération au développement et sécuritaire entre l'UE et le Niger, et les conséquences à venir en l'absence d'un retour à l'ordre constitutionnel", a poursuivi la porte-parole.

L'UE a fermement condamné la prise de pouvoir le 26 juillet par les militaires au Niger, suspendu son aide budgétaire et sa coopération sécuritaire avec ce pays sahélien, et averti qu'elle pourrait imposer des sanctions contre les auteurs du coup d'État.

"En droite ligne avec celle de la CEDEAO, la position de l'UE est claire et elle reste inchangée : l'UE ne reconnaît pas les autorités issues du putsch. Le président Bazoum demeure le seul président légitime du Niger", a conclu la porte-parole.

La Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a imposé de lourdes sanctions notamment économiques au Niger, en réponse au coup d'État qui a renversé le président élu Mohamed Bazoum.