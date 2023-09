Soudan du Sud : des députés accusent Salva Kiir de violer l'accord de paix

Un groupe de députés du parti au pouvoir a quitté le Parlement du Soudan du Sud lundi, accusant le président Salva Kiir de violer un accord de paix après l'adoption d'une loi électorale controversée.

Le contentieux porte sur le système de désignation des députés, d'une extrême complexité, prévu par la nouvelle loi pour les élections qui doivent se dérouler l'an prochain.

Le groupe de protestataires a accusé la présidente du Parlement, Jemma Nunu Kulba, d'avoir fait adopter le texte au forceps sans leur avoir donné "une juste occasion d'exprimer leurs points de vue sur cette question cruciale".

"La proposition de donner de nouveaux pouvoirs au président afin de nommer davantage de députés revient à retirer le mandat et la souveraineté" au peuple du Soudan du Sud, a dénoncé ce groupe, qui soutient le vice-président Riek Machar, rival du président Kiir au sein du Mouvement populaire de libération du Soudan (SPLM). "C'est antidémocratique, injuste et ce n'est pas crédible", a-t-il ajouté.

Après avoir obtenu son indépendance du Soudan en 2011, le Soudan du Sud a sombré dans une guerre civile qui a fait près de 400 000 morts et des millions de déplacés entre 2013 et 2018.

Un accord de paix signé en 2018 a prévu le principe d'un partage du pouvoir entre les rivaux Salva Kiir et Riek Machar au sein d'un gouvernement d'union nationale. Mais les tensions et les violences continuent dans le plus jeune pays de la planète, riche en pétrole mais où la majorité de la population vit sous le seuil de pauvreté.

Après une période de transition, des élections devaient se tenir en février 2023. Mais le gouvernement n'a pour l'instant pas respecté des clauses essentielles de l'accord entre MM. Kiir et Machar, notamment la rédaction d'une Constitution.

En août, les deux leaders avaient prolongé leur gouvernement de transition de deux ans au-delà de la date prévue, évoquant des difficultés à mettre en œuvre leur accord de paix. M. Kiir a toutefois promis que les élections se tiendront en 2024.

L'envoyé spécial de l'ONU au Soudan du Sud, Nicholas Haysom, a prévenu en mars que 2023 était une année "à quitte ou double" pour le Soudan du Sud, appelant à des élections "inclusives et crédibles" en 2024.