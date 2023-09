Afrique du Sud : les médecins formés en Russie sans emploi

Plus d'une centaine de médecins sud-africains formés en Russie sont sans emploi. Ils ont présenté leurs demandes au Conseil des professions de santé d'Afrique du Sud et au gouvernement, afin d'être officiellement reconnus et invités à passer leurs examens d'admission à l'ordre pour pouvoir exercer.

"Malheureusement, le principal problème auquel nous sommes confrontés est celui du financement. Nous ne venons pas des mêmes milieux. Certains d'entre nous étaient considérés comme la lueur d'espoir dans leur famille. Après le retour en Afrique du Sud, votre famille attend beaucoup de vous, mais vous ne pouvez pas l'aider.", a déclaré Nomathemba Tshabalala, diplômée en médecine formée en Russie.

Face à cette situation, plusieurs d'entre eux abandonnent leur profession. Emmanuel Mnisi a passé 11 ans de formation en médecine. Faute d'emploi dans son domaine, il travaille comme serveur dans un restaurant pour subvenir aux besoins de sa famille.

"Je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie, je n'éprouve ni jalousie ni envie, je préfère rester dans une petite boîte et continuer à étudier", a expliqué Emmanuel Mnisi, diplômé en médecine formé en Russie

Les diplômés attendent toujours leur intégration dans le système de santé sud-africain. Alors que leur pays fait face à une pénurie de personnel médical.

" Nous nous retrouvons donc avec plus de 100 diplômés alors que nous manquons de personnel médical et de médecins dans le pays", a déclaré Hayley Reichert, porte-parole des diplômés en médecine formés en Russie

Le Conseil des professionnels de la santé d'Afrique du Sud, accuse les facultés de médecine de pas soutenir l'organisation des examens d'intégration des médecins formés à l'étranger.

"Dès le mois de mai, nous avons entamé un processus de gestion de la chaîne d'approvisionnement pour trouver un prestataire de services de remplacement. Nous avons lancé une annonce et seule une institution s'est portée candidate, et même cette institution ne répondait pas aux exigences", a déclaré David Mametja, chef de département du Conseil sud-africain des professions de santé.

Alors que les diplômés en médecine s'interrogent toujours sur leur avenir, l'organisme des professionnels de santé (HPCSA) et le gouvernement sud-africain ont reçu un ultimatum de 14 à 21 jours pour proposer une solution aux revendications des jeunes médecins formés en Russie.