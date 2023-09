Séisme au Maroc : l'aide se fait attendre dans des villages enclavés

L'étendue de la dévastation devient évidente au fur et à mesure que les villages isolés sont atteints par les secouristes.

Dans de nombreuses petites communautés rasées, les survivants enterrent leurs proches ou s'efforcent de déblayer les débris pour retrouver d'autres corps. Dans ce village de montagne d'Imi N'Talaint, on dénombre au moins 70 morts. Le tremblement de terre de vendredi - le plus puissant au Maroc depuis plus d'un siècle - a tué plus de 2 800 personnes. Les survivants réclament de l'aide et de l'aide rapide.

"Nous nous sentons complètement abandonnés ici, personne n'est venu nous aider. Nos maisons se sont effondrées et nous n'avons nulle part où aller. Où vont vivre tous ces pauvres gens ?" explique une habitante.

Les Nations unies ont évalué l'impact de la catastrophe sur les plus vulnérables, les enfants. L'UNICEF estime qu'environ 100 000 enfants ont été touchés .

Comme pour tous les tremblements de terre importants, des répliques sont susceptibles de se produire dans les jours et les semaines à venir, ce qui expose les enfants et les familles à des risques supplémentaires.

Les autorités poursuivent leurs efforts afin de secourir, évacuer et prendre en charge les blessés. Mais elles font face notamment a des difficultés pour accéder à des villages isolés dans les montagnes et à des chutes de pierres ou érosions de sol ayant coupé les routes.

Selon la télévision nationale 2M, les forces armées ont pu rouvrir la route menant à la commune d'Amerzane tout près de l'épicentre du séisme, mais 25 autres villages sont encore enclavés. Les prévisions météo pourraient venir perturber les recherches, des averses orageuses fortes à modérées sont annoncées à partir de jeudi dans les provinces sinistrées.