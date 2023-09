L'Unicef alerte sur les conséquences des chocs climatiques sur les enfants

Les enfants d'Afrique sont exceptionnellement vulnérables au changement climatique mais sont "terriblement" ignorés par ceux qui sont chargés de financer la lutte contre cette crise, ont affirmé vendredi les Nations unies.

L'Afrique abrite certains des pays les moins responsables des émissions de carbone, mais elle est frappée de manière disproportionnée par les sécheresses, les inondations, les tempêtes et les vagues de chaleur.

Dans 48 des 49 pays évalués, les enfants sont exposés à un risque "élevé ou extrêmement élevé" de chocs climatiques, a déclaré l'UNICEF, l'agence des Nations unies pour l'enfance, dans un rapport intitulé "Il est temps d'agir".

"Il est clair que les membres les plus jeunes de la société africaine subissent de plein fouet les effets du changement climatique", a déclaré Lieke van de Wiel, directrice adjointe de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe.

"Ils sont les moins aptes à faire face, en raison de leur vulnérabilité physiologique et d'un accès insuffisant aux services sociaux essentiels".

En outre, ils "sont terriblement négligés par les principaux flux de financement climatique nécessaires pour les aider à s'adapter, à survivre et à répondre à la crise climatique", a déclaré l'UNICEF.

Les enfants vivant au Nigeria, en Guinée, en Guinée-Bissau, au Tchad, en République centrafricaine et en Somalie, pays en guerre, sont les plus menacés.

L'exposition aux maladies est une préoccupation majeure, car les enfants sont confrontés à une "combinaison mortelle d'une exposition accrue à des chocs multiples et de plus en plus graves".

L'agence de l'ONU a déclaré que moins de trois pour cent du financement mondial pour lutter contre le changement climatique était destiné aux enfants, et a appelé à plus d'efforts, en particulier de la part du secteur privé.

"Nous avons besoin de voir une plus grande concentration des financements vers ce groupe, afin qu'ils soient équipés pour faire face à une vie de perturbations induites par le climat", a déclaré M. van de Wiel.

Le rapport de l'UNICEF a été publié quelques jours avant le tout premier Sommet africain sur le climat, qui se tiendra la semaine prochaine à Nairobi, la capitale du Kenya.

La conférence a pour but de présenter l'Afrique comme une puissance potentielle en matière d'énergie verte, dans le cadre de la première d'une série de grandes réunions avant les négociations de l'ONU.

Alors que le monde est loin d'avoir atteint son objectif de réduction des émissions de carbone et que les communautés sont frappées par des phénomènes météorologiques extrêmes, le sommet sur le climat qui se tiendra en novembre dans les Émirats arabes unis, pays riche en pétrole, sera dominé par des visions opposées en matière d'énergie.

La conférence sur le climat s'ouvre lundi et doit s'achever mercredi.