Nigeria : campagne de répression contre les véhicules délabrés

Dans le but de réduire le nombre d'accidents de la route au Nigeria, le corps fédéral de sécurité routière (FRSC) a entamé la répression immédiate de tous les véhicules délabrés à travers le pays.

Cette décision intervient après une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux montrant une voiture avec seulement trois pneus usés circulant sur une autoroute dans l'État d'Ogun.

Selon le commandant du secteur d'Abuja, en plus de défigurer le paysage de la ville, les véhicules délabrés constituent un réel danger sur les routes nigérianes, en particulier dans la capitale.

"Nous savons que le facteur le plus important est le facteur humain, mais la partie mécanique est un élément tout aussi majeur et si on parvient à éliminer ce problème, cela contribuera largement à réduire le nombre d'accidents sur nos autoroutes" a déclaré Mutaa Chorrie Isah, le commandant du secteur FRSC à Abuja.

Ce n'est pas la première fois que cette opération a lieu au Nigeria. Certains conducteurs et agents routiers affirment que l'exercice rendra les routes plus sûres pour tout le monde.

"Si le véhicule n'est pas en état de marche, il n'a pas sa place sur la route, car il crée des problèmes, alors il vaut mieux le retirer de la circulation", estime Bolarin Olarewaju, agent routier.

Les autorités précisent que l'opération, qui est un exercice continu et durable, est menée à l'échelle nationale. Par ailleurs, des sanctions sévères sont prévues pour toute personne utilisant ces véhicules.

"Nous avons pris des mesures dans le FCT, par exemple, en organisant des patrouilles conjointes pour renforcer notre stratégie pour appliquer la loi" a précisé le commandant Isah.

Les experts de la sécurité routière au Nigeria affirment qu'environ 70 % des véhicules d'occasion circulant sur les routes nigérianes ne sont plus en état de rouler.