Nigeria : au moins 2 morts dans l'effondrement d'un immeuble à Abuja

Des équipes de secours étaient à la recherche de survivants jeudi après l'effondrement d'un immeuble dans la capitale du Nigéria, qui a fait deux morts et de nombreuses autres personnes ont été prises au piège, ont indiqué des responsables des services d'urgence.

L'immeuble de deux étages situé dans le quartier densément peuplé de Garki, dans la capitale Abuja, s'est effondré lors d'une averse mercredi en fin de journée, selon des témoins. Il servait à la fois de centre commercial et d'immeuble résidentiel et certaines des personnes prises au piège seraient des acheteurs.

Nkechi Isa, porte-parole de l'Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA) dans la ville, a déclaré que 37 personnes avaient été retirées vivantes des décombres. Elle a ajouté que les efforts de sauvetage se poursuivraient jusqu'à ce que les décombres aient été fouillés.

Les équipes ont utilisé une pelleteuse et un bulldozer pour dégager les débris à la recherche de survivants. Une foule de personnes rassemblées dans la rue où se trouvait le bâtiment a applaudi lorsque les équipes ont sorti les survivants. D'autres attendaient des nouvelles de leurs proches disparus.

Samuel Japhet a échappé de peu à l'effondrement après être entré dans le bâtiment pour acheter des boissons. "Nous avons acheté des boissons et nous sommes partis. Il ne s'est pas écoulé plus de 30 minutes avant que l'effondrement ne se produise", a déclaré Samuel Japhet. "Les gens étaient là, tous ces endroits, les gens vivent ici".

Les effondrements de bâtiments sont de plus en plus fréquents dans le pays le plus peuplé d'Afrique, avec plus d'une douzaine d'effondrements de ce type enregistrés l'année dernière, notamment en août lorsqu'une mosquée s'est effondrée dans l'État de Kaduna, dans le nord-ouest du pays, tuant sept personnes.

Les autorités imputent souvent ces catastrophes à l'incapacité des fonctionnaires à faire respecter les règles de sécurité des bâtiments et au manque d'entretien.