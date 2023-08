Le Nigéria veut plus d'investissements que d'emprunts

Au Nigéria, ce lundi, le ministre des Finances Olawale Edun, a déclaré vouloir concentrer ses efforts à encourager les investissements plutôt que de recourir à l'emprunt dans le but de créer des emplois. Le ministre des finances a réitéré la volonté de l'administration dirigée par le président Bola Tinubu, de sortir l'économie de la torpeur dans laquelle elle a été plongée au fil du temps.

Le nouveau gouvernement tente de trouver une solution à une croissance en berne, une inflation à deux chiffres et un lourd fardeau d'endettement.

La ministre de l'industrie, du commerce et de l'investissement, Doris Uzoka-Anite, a de son côté, déclaré que des offres d'investissement se présentaient déjà dans différents secteurs de l'économie, notamment le pétrole et le gaz, la santé, les minerais solides et l'agriculture.

Lors de son investiture en mai, M. Tinubu a promis de développer l'économie d'au moins 6 % par an, de lever les obstacles à l'investissement et de créer des emplois, tout en s'attaquant à l'insécurité galopante.