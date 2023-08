Zambie : cinq Égyptiens inculpés pour espionnage

Cinq Égyptiens, dont certains soupçonnés d'être liés au régime du Caire, ont été inculpés pour "espionnage" en Zambie et présentés à un tribunal lundi, après la saisie dans un avion à Lusaka de lingots et de millions de dollars en liquide.

Six Zambiens inculpés du même chef ont également comparu. Parmi les onze hommes, un policier zambien et un militaire gradé égyptien à la retraite.

"Cinq ressortissants égyptiens et six Zambiens, dont un policier haut gradé, ont été formellement arrêtés et inculpés pour espionnage", a indiqué dans un communiqué la commission de lutte contre le trafic de drogue.

Ils sont accusés d'avoir agi "à des fins préjudiciables à la sécurité et aux intérêts de la Zambie", a souligné le juge Davies Chimbwili. Ils ont été placés en détention.

Les contours de l'affaire sont encore flous. Mi-août, les autorités zambiennes ont annoncé la saisie dans un avion qui avait atterri à l'aéroport de Lusaka d'environ 5,7 millions de dollars, cinq armes à feu, des munitions et près de 130 kg de lingots d'"or présumé".

Des journalistes égyptiens avaient alors affirmé que des officiers de l'armée et de la police égyptiennes figurent parmi les suspects arrêtés en Zambie.

La presse d'Etat en Egypte a immédiatement déclaré qu'il ne s'agissait pas d'un avion d'Etat mais bien d'un vol privé passé seulement en "transit au Caire".

Un journaliste égyptien, qui avait publié sur un site indépendant de fact-checking un article accusant des "officiels" d'être impliqués dans le scandale, avait été arrêté dans la banlieue du Caire avant d'être relâché au bout de 48 heures.

La loi zambienne prévoit une peine de 20 à 30 ans pour espionnage. Une audience est prévue mardi.