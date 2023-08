Zimbabwe : Chamisa confiant en sa victoire malgré les retards de vote

Les Zimbabwéens ont voté mercredi lors d'élections présidentielles et législatives suivies de près, après une campagne entachée par la répression de l'opposition, les craintes de fraude électorale et la colère de la population face à la crise économique.

Le président Emmerson Mnangagwa, 80 ans, qui est arrivé au pouvoir après un coup d'État qui a déposé le défunt dirigeant Robert Mugabe en 2017, cherche à se faire réélire.

Son principal adversaire est Nelson Chamisa, 45 ans, qui dirige le parti jaune Coalition des citoyens pour le changement (CCC).

Le leader de l’opposition s’est adressé à la presse après avoir voté. Il dénonce un stratagème clair et délibéré consistant à retenir des bulletins de vote pour d’autres candidats dans des zones urbaines telles qu'Harare.

"Il est impossible qu'il n'y ait pas un nouveau gouvernement dans ce pays, il y aura un nouveau dirigeant, un nouveau président et un nouveau gouvernement. Nous sommes en train de gagner cette élection, nous avons gagné cette élection. Ils le savent, c'est pourquoi ils paniquent, c'est pourquoi ils sont de connivence avec la commission électorale zimbabwéenne pour faire tous ces jeux drôles, jeux drôles ou pas, jeux drôles, notre victoire est acquise. Nous avons gagné cette élection et nous allons continuer à insister sur la paix, sur la crédibilité des élections et sur la nécessité de veiller à ce que ces élections aboutissent à un résultat légitime."

Ayant bâti sa campagne sur la plateforme du renouveau et de la crise économique, l’avocat et pasteur s'est engagé à lutter contre la corruption, à relancer l'économie et à sortir le pays de son isolement international.

Toutefois, dans un pays où les élections ont toujours été entachées d'irrégularités, rares sont ceux qui pensent qu'il en sortira vainqueur.

"Le vote est très important, j'encourage tous les citoyens à exercer leur droit de vote, mais je dois dire que nous sommes déçus parce que la Commission électorale du Zimbabwe a déçu les citoyens. Les gens sont venus en grand nombre, dans certains cas, en particulier à Harare et à Bulawayo, qui sont les centres urbains où nous sommes très forts, il n'y a pas eu de vote en temps voulu, nous devions commencer à voter à 7 heures, mais jusqu'à présent, les gens n'ont pas reçu leurs bulletins de vote pour certains candidats, les candidats conseillers," a dénoncé le M. Chamisa.

Plus de 10 000 personnes se sont rassemblées lundi pour manifester leur soutien au chef de l'opposition zimbabwéenne.

Le scrutin suivi de très près se déroule sur fond de mécontentement face à la crise économique et constitue un baromètre de la popularité du parti ZANU-PF, au pouvoir depuis l'indépendance, il y a 43 ans.

À Mbare, la plus ancienne banlieue d'Harare, les électeurs ont fait la queue tôt le matin devant plus d'une douzaine de grandes tentes vertes installées comme bureaux de vote sur un terrain poussiéreux, face à des immeubles d'habitation délabrés et à des stands de marché en bois vides.

Une épaisse fumée noire provenant d'un incendie sur le marché voisin s'élevait au-dessus de ce bureau de vote, qui a ouvert ses portes après un retard de près d'une heure dans la remise des bulletins de vote.

Alors que le soleil se levait, certains ont utilisé la lumière de leur téléphone portable pour trouver leur nom sur les listes électorales accrochées à l'extérieur des tentes, afin de s'assurer qu'ils se trouvaient dans les bons bureaux de vote.

Avant que les électeurs ne déposent leur bulletin, les agents électoraux ont marqué l'ongle de leur doigt avec un marqueur noir indélébile pour éviter les doubles électeurs.

"Il est important pour moi de voter", a déclaré Diana Office, âgée d'une trentaine d'années. Lorsqu'on lui a demandé si elle espérait que les choses s'amélioreraient après les élections, elle a ri en posant sa tête sur le dos d'une amie qui faisait la queue devant elle.

"Non, dit-elle, je suis juste ici pour faire de l'exercice. Je suis juste ici pour exercer mon droit."

Les discours sur le changement et les lendemains meilleurs sont souvent associés au soutien de Chamisa que peu de gens disent ouvertement soutenir.

Mais les chances de succès de l'opposition ne sont pas négligeables.

Craintes de truquage

Son parti s'est plaint d'être injustement ciblé par les autorités, ses membres ont été arrêtés, des dizaines de ses manifestations ont été bloquées et peu ou pas de temps d'antenne lui a été accordé à la télévision nationale.

Le vice-président de la commission électorale du Zimbabwe (ZEC), Rodney Kiwa, a toutefois rejeté les inquiétudes concernant les irrégularités dans les listes électorales, les qualifiant de "produit de l'imagination créative".

Chamisa a l'habitude des élections contestées.

Il a perdu de justesse face à Mnangagwa en 2018, lors d'un scrutin qu'il a condamné comme frauduleux. Il a été entaché par une répression meurtrière des manifestations post-électorales.

Le porte-parole du gouvernement, Nick Mangwana, a déclaré que les autorités avaient confiance dans le processus électoral et pensaient que les choses se dérouleraient pacifiquement.

"Je souhaite simplement que chaque Zimbabwéen accepte le choix du peuple zimbabwéen", a-t-il déclaré.

Une dette insoutenable

À Kwekwe, Freddy Kondowe, un électeur au chômage, espère que l'élection lui offrira "un bon emploi" et que "mon président nous donnera une bonne gouvernance".

L'ancienne colonie britannique, alors appelée Rhodésie, s'est séparée de Londres en 1965 sous le régime de la minorité blanche.

Après une longue guérilla, elle a obtenu son indépendance en 1980 et a été rebaptisée Zimbabwe.

Mais sous Mugabe, la jeune démocratie a sombré dans l'autoritarisme et le déclin économique.

La situation ne s'est guère améliorée depuis l'arrivée au pouvoir de Mnangagwa, même si ses partisans considèrent que les projets d'infrastructure, tels que la construction de routes, sont les signes de sa réussite.

Le pays, riche en agriculture et en minerais, est accablé par des niveaux d'endettement "insoutenables", selon la Banque mondiale.

L'inflation s'élevait officiellement à 101 % en juillet, mais certains économistes estiment que le chiffre réel est plus élevé.

Au moins 6,6 millions de personnes sont inscrites sur les listes électorales.

Pour être réélu, Mnangagwa — surnommé "le crocodile" pour son caractère impitoyable — doit obtenir la majorité absolue des voix.

S'il ne recueille pas au moins 50 % des voix plus une, il devra se soumettre à un second tour.