Le Zimbabwe depuis l'indépendance en 10 dates

Voici dix dates-clés dans l'histoire du Zimbabwe depuis son indépendance en 1980.

1980 : l'indépendance

Le 18 avril 1980, la Rhodésie du Sud obtient l'indépendance et se rebaptise Zimbabwe, après 90 ans de colonisation britannique et une guerre de sept années entre nationalistes noirs et suprémacistes blancs qui a fait plus de 27 000 morts.

L'un des héros de l'indépendance, Robert Mugabe, chef de l'Union nationale africaine du Zimbabwe (ZANU), devient Premier ministre (1980-1987), prônant une politique de réconciliation avec la minorité blanche.

1983-84 : massacres dans le Matabeleland

Peu après son arrivée au pouvoir, Robert Mugabe, qui veut instaurer un parti unique, ordonne une violente répression contre les partisans de son ancien partenaire de lutte pour l'indépendance, Joshua Nkomo.

Entre 1983 et 1984, quelque 20 000 civils, principalement de langue ndébélé, sont tués dans la région du Matabeleland (sud-ouest), lors de cette répression baptisée "Gukurahundi" ("séparer le bon grain de l'ivraie" en langue majoritaire shona).

1987: Mugabe président

En 1987, le parti de Robert Mugabe et celui de Joshua Nkomo fusionnent, formant la Zanu-Front patriotique (ZANU-PF). Robert Mugabe devient Président après une réforme constitutionnelle.

1999: naissance de l'opposition

Le syndicaliste Morgan Tsvangirai fonde en 1999 le parti d'opposition Mouvement pour le changement démocratique (MDC).

Il fait campagne pour le rejet, lors d'un referendum l'année suivante, d'un projet de nouvelle Constitution visant à autoriser l'expropriation des fermiers blancs sans indemnisation.

2000 : réforme agraire

En février 2000, en dépit de la victoire du "non" au referendum, Mugabe lance l'occupation violente puis l'expropriation de 90% des exploitations agricoles appartenant à des propriétaires blancs, pour les redistribuer à des Zimbabwéens noirs.

Cette politique provoque la faillite de l'agriculture et plonge l'économie, étranglée par des sanctions des pays occidentaux, dans deux décennies de crise.

2002 : violences électorales

En mars 2002, Robert Mugabe est réélu lors d'un scrutin contesté, marqué par des violences.

Cinq ans plus tard, le chef de l'opposition Morgan Tsvangirai est interpellé avant un rassemblement interdit contre le régime, et battu par la police pendant sa détention.

Les images le montrant le visage tuméfié et le crâne partiellement rasé, dévoilant une entaille sur la tête, font le tour du monde.

2009 : gouvernement d'union

En mars 2008, alors que l'économie sinistrée s'additionne d'une hyperinflation vertigineuse, le MDC (opposition) prend le contrôle du Parlement.

Tsvangirai devance Mugabe au premier tour de la présidentielle mais renonce à disputer le second face à la répression. Seul en lice, Mugabe est réélu en juin.

Sous la pression occidentale et de ses voisins d'Afrique australe, Mugabe accepte la formation d'un gouvernement d'union nationale. Morgan Tsvangirai devient Premier ministre en février 2009.

2017 : Mnangagwa succède à Mugabe

Après 37 ans au pouvoir, Mugabe est contraint de démissionner en 2017 sous la pression de l'armée. Il mourra deux ans plus tard à Singapour.

Les généraux qui ont pris le pouvoir désignent l'ex-vice-président Emmerson Mnangagwa, surnommé le "crocodile", comme successeur.

L'année suivante, Mnangagwa remporte les élections de peu (50,8% des voix). L'opposition conteste les résultats, l'armée tue six personnes lors de manifestations.

2019 : manifestations violemment réprimées

A partir d'octobre 2018, le pays connaît plusieurs mois de protestations contre la vie chère, qui tournent à l'émeute en janvier 2019 après une forte hausse des prix des carburants. Au moins 17 civils sont tués. L'opposition accuse le nouveau régime de surpasser Mugabe en brutalité.

2022 : lancement du CCC, coalition d'opposition

A l'issue de scissions au sein de l'opposition, Nelson Chamisa, perdant de l'élection présidentielle en 2018, lance en janvier un nouveau parti, la Coalition des citoyens pour le changement (CCC), en vue du scrutin d'août 2023.

Sa campagne a été marquée par une forte répression par le pouvoir, jugée plus brutale que sous Mugabe, entre meetings interdits et incarcération d'opposants.