Haïti : des policiers kényans en mission de reconnaissance

Des policiers de haut rang kényans arrivés dimanche à Port-au-Prince, en Haïti. Ils ont en mission de reconnaissance, alors que le Kenya pourrait devenir le fer de lance d’une force visant à aider la police locale.

Avec seulement 10 000 officiers pour plus de 11 millions d'habitants, la police haïtienne peine à neutraliser les gans qui contrôlent de 80 % de la capitale.

Entre le 1er janvier et le 15 août, plus de 2 400 personnes ont été tuées, plus de 950 ont été enlevées et 902 ont été blessées, selon le porte-parole du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme.

Vendredi, les responsables des droits de l'homme des Nations unies ont dénoncé ce qu'ils ont appelé "l'extrême brutalité" des gangs en Haïti, où des milliers de personnes ont fui plusieurs quartiers de la capitale du pays cette semaine en raison d'une recrudescence de la violence.