Algérie : une famille d'Oran préserve la tradition du sorbet créponné

Mohammed Bouzeboudja et sa famille fabriquent et vendent ce désert dans leur boutique cosy le long du boulevard Ahmad Zabana près du quartier ouvrier historique de la ville nouvelle d'Oran.

"L'authentique créponné est fait avec des oeufs, malgré le fait que le prix des oeufs a augmenté, on garde notre prix de vente, nous n'augmentons pas nos prix." explique Mohamed, qui ences périodes de fortes chaleurs, veille à garder ses produits accecibles au plus grands nombres

Le sorbet aux saveurs de citron et de fleur d'oranger est vendu à 60 dinards l'équivalent d'une quarantaine de centimes d'euro.

Le créponé qui fait partie de l'histoire de la ville d'oran y aurait été inventé par Gilbert Soriano alors propriétaire de la crèmerie « l'Oranaise »

Pour Khelil Ahmed Fouatih, ancien entraîneur de football vivant en France, cette glace a le goût de l'enfance.

"Cela me rappelle ce qu'était Oran. Quand nous venions à Sidi el Houari [l'ancien quartier espagnol d'Oran] ou à la Ville Nouvelle, et qu'ils nous demandaient où nous allions, nous disions que nous allons manger un créponné. Il n'y avait pas de glace comme aujourd'hui, des cornets et toutes sortes de saveurs. Il n'y avait que du créponné." se souvient le retraité de 74 ans.

L'antenne d'Oran de l'Office national de gestion et d'exploitation des biens culturels protégés vient de filer un dossier en vue de classer le sorbet glacé dit «créponné» en tant qu'élément de l'art culinaire oranais et du patrimoine immatériel.