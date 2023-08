Le Rwanda et la Jordanie renforcent leur coopération bilatérale

Le ministre rwandais des Affaires étrangères, Vincent Biruta, a rencontré mercredi le ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman Safadi, lors d'une visite à Amman, où ils ont discuté des relations bilatérales.

"Nous avons discuté de notre objectif commun de jouer un rôle constructif dans l'instauration de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans nos régions respectives et au-delà", a déclaré M. Biruta lors d'une déclaration conjointe avec M. Safadi.

M. Safadi a indiqué que le Rwanda et la Jordanie allaient organiser des consultations politiques et un dialogue stratégique impliquant l'armée et les services de renseignement.

Le ministre jordanien des affaires étrangères a salué le rôle du Rwanda dans le processus d'Aqaba, qui vise à mettre en commun les ressources pour lutter contre le terrorisme.

"Nous envisageons également que le Rwanda accueille un nouveau cycle du processus d'Aqaba d'ici la fin de l'année ou au début de l'année prochaine", a déclaré M. Safadi.

M. Safadi a également indiqué que les deux pays avaient signé un accord et deux protocoles d'accord dans divers domaines, notamment l'exemption de visa et la coopération en matière de formation diplomatique.

"Nous nous sommes concentrés sur un certain nombre de secteurs, notamment les engrais, les produits pharmaceutiques, le commerce et le tourisme, ainsi que sur la coopération en matière de défense", a-t-il ajouté.