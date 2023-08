USA : New York peine à accueillir des migrants ouest-africains

Ils sont venus du Sénégal, de Mauritanie et d’autres pays en quête de démocratie, de respect et d’herbes plus vertes aux Etats-Unis selon leurs mots.

Depuis fin juillet, ces centaines de migrants passent la nuit à la belle étoile, devant un hôtel de New York, dans l'espoir d’obtenir un hébergement que la municipalité est légalement tenue de fournir à tout réfugié, demandeur d'asile, migrant économique.

Au total, près de 108 000 personnes sont actuellement hébergées aux frais de la municipalité dans des foyers, hôtels, appartements vacants.

Mais la ville américaine qui a bâti sa légende sur des vagues successives d'immigrations affirme aujourd'hui manquer de places pour les derniers migrants venus d'Afrique de l'Ouest.

"Nous sommes venus, nous avons traversé beaucoup de pays pour arriver ici, nous avons souffert, nous avons souffert, nous sommes venus ici parce que nous avons confiance dans ce pays, nous avons confiance dans les Etats-Unis.'', explique Abdoullahi Diallo, migrant Mauritanien.

Débordée, la ville entend dorénavant donner la priorité aux familles et non aux hommes seuls. Le maire veut aussi faire distribuer des tracts à la frontière avec le Mexique pour dissuader les candidats au rêve new-yorkais. En attendant, le maire appel à l’aide.

"Nous avons besoin d'aide, nous avons besoin d'aide. La situation ne va pas s'améliorer. À partir de maintenant, c'est la descente. Il n'y a plus de place. J'étais au Roosevelt (hôtel de Manhattan) samedi, et j'y suis allé dimanche, la file d'attente tout autour du pâté de maisons faisait mal aux entreprises, ça ne va pas s'arranger", a déclaré Eric Adams, Maire de New York City.

Depuis avril 2022, selon des chiffres officiels, quelque 95.000 migrants, très majoritairement de pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, sont arrivés dans la Grosse Pomme, incroyable mosaïque multiculturelle peuplée de 8,5 millions d'âmes.