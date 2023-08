Côte d'Ivoire : les hommages après la mort de l'ex-président Konan Bédié

Des réactions pleuvent en Côte d'Ivoire après la mort de l’ancien président Henri Konan Bédié mardi à 89 ans. Le "Sphinx de Daoukro", a dirigé son pays de 1993 à 1996.

Des Ivoiriens saluent un homme de paix et de cohésion et "un fin tacticien qui a traversé toutes les tempêtes". "C'était un homme de paix, un ancien président. C'est eux (avec Ouattara et Gbagbo, ndlr) qui ont fait le pays, donc sa mort nous a vraiment surpris, ça nous a fait beaucoup de mal.", explique N'Cho N'Guessan, technicien de laboratoire.

Alors que le ‘’Parti démocratique de Côte d'Ivoire-Rassemblement démocratique africain’’, sa formation politique doit résoudre l’équation de sa succession.

"Le président Bédié a vécu une vie tranquille et il est parti tranquillement. Le plus grand défi qui se pose à nous aujourd'hui, surtout aux soutiens du PDCI-RDA, c'est le défi du maintien de la cohésion et de l'unité", a déclaré Djédri N'Goran, directeur administratif du PDCI.

Henri Konan Bédié quitte la terre des hommes alors qu’il nourrissait encore des ambitions au sommet de l’Etat. L'octogénaire avait en effet en ligne de mire la présidentielle de 2025.

Le président ivoirien a décrété un deuil national de 10 jours en vigueur depuis mercredi. Tout en saluant la mémoire d’un grand homme d’Etat qui a apporté sa contribution au développement de la Côte d'Ivoire.