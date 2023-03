Côte d'Ivoire : Konan Bédié appelle à l'unité avant la présidentielle

L'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié a appelé les membres de son parti à s'unir pour remporter la prochaine élection présidentielle en 2025.

L’ex chef d’état s’est exprimé jeudi, à l’occasion d’un congrès extraordinaire du Parti démocratique de Côte d’Ivoire le PDCI, convoqué suite aux défections de certains de ses cadres ces dernières semaines. A l’instar de l’ancien directeur de cabinet de Mr Bédié, Narcisse N’Dri qui a rejoint le parti au pouvoir.

L'ex-président a également laissé entendre que des alliances pourraient être nouées avec d'autres partis pour les prochains scrutins.

"Le PDCI-RDA (Parti démocratique de Côte d'Ivoire-Rassemblement démocratique africain, ndlr) doit s'engager plus fortement dans le combat démocratique pour des élections locales justes et transparentes afin d'affronter le grand tournant de l'élection présidentielle de 2025.....Nous avons besoin d'unité et de cohésion en notre sein pour gagner ces batailles à venir." a déclaréHenri Konan Bédié, Président du Parti Démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI).

Plusieurs figures d'opposition étaient assises au premier rang jeudi : des cadres du parti d'un autre ancien président, Laurent Gbagbo, l'ex-Première dame Simone Gbagbo, ou encore Charles Blé Goudé

Âgé de 88 ans, Henri Konan Bédié a été désigné candidat unique à sa succession à la présidence du PDCI lors du prochain congrès du parti en juin.

Des élections municipales et régionales doivent se tenir en septembre 2023. La prochaine présidentielle aura quant à elle lieu en 2025.