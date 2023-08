Après le coup d'État, quid de la dépendance à l'uranium du Niger ?

Le putsch militaire au Niger, où le Français Orano exploite une mine d'uranium, rappelle la nécessaire diversification des sources d'approvisionnement de ce minerai indispensable au fonctionnement des centrales nucléaires, un processus engagé depuis des années par les exploitants.

Ce week-end, le président français Emmanuel Macron a assuré que Paris "ne tolérerait aucune attaque contre la France et ses intérêts" dans ce pays, en proie à l'instabilité depuis qu'un putsch militaire a renversé le président Mohamed Bazoum la semaine dernière.

Sur le plan des "intérêts" économiques, peu d'entreprises françaises sont présentes au Niger, mis à part le groupe Orano (ex-Areva), qui exploite encore une mine d'uranium au nord. Le spécialiste du cycle du combustible nucléaire, qui emploie quelque 900 salariés dans le pays — essentiellement locaux —, a indiqué jeudi suivre de très près la situation, mais s'est voulu rassurant.

"La crise actuelle n’a aucune incidence de court terme sur les capacités de livraison d’Orano à la France et à ses clients internationaux", a précisé lundi à l'AFP le groupe, en relativisant sa dépendance au Niger "grâce à une production et des projets en développement sur (...) quatre continents".

Orano comme le gouvernement français soulignent que le Niger ne représente qu'une petite part de la production mondiale d'uranium naturel - 4,7% loin derrière le Kazakhstan (45,2%), des chiffres de 2021 de l'agence d'approvisionnement d'Euratom (ESA).

Il n'en reste pas moins que le Niger reste un fournisseur non négligeable du Vieux continent et de la France contribuant à la fabrication du combustible des quelque 103 réacteurs en activité dans 13 pays européens, dont la moitié sont dans l'Hexagone (56).

En 2022, "le Niger était le deuxième fournisseur d'uranium naturel de l'UE, avec une part de 25,38%", a indiqué lundi à l'AFP Euratom. Au total, le Kazakhstan, le Niger et le Canada ont fourni 74,19 % du total livré à l'UE.

Entre 2005 et 2020, le Niger a été le troisième fournisseur d’uranium naturel à la France, pour 19% de ses approvisionnements, derrière le Kazakhstan et l’Australie et devant l'Ouzbékistan, selon des données du comité technique Euratom.

Pour ce minerai, le Niger "n'est plus le partenaire stratégique de Paris comme il a pu l'être dans les années 1960-70", a commenté à l'AFP Alain Antil, directeur du centre Afrique subsaharienne à l'Institut français des relations internationales.

"La situation au Niger ne présente aucun risque sur la sécurité d’approvisionnement de la France en uranium naturel", a d'ailleurs affirmé à l'AFP le ministère de la Transition énergétique, insistant sur les origines diversifiées de l'uranium nécessaire à la France.

L'exploitant nucléaire français EDF "a depuis une bonne dizaine d'années suivi une stratégie de diversification", se tournant "vers des pays d'Asie centrale comme l'Ouzbékistan et le Kazakhstan et l'Australie", souligne Teva Meyer, chercheur spécialiste du nucléaire civil à l'université de Haute Alsace.

Le ministre des Affaires étrangères français a pour sa part fait état d'approvisionnements "extrêmement diversifiés". La diversification des matières nucléaires est l'une des recommandations de longue date de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom.

"Les événements politiques et économiques de 2021 et du début de 2022", avec la guerre en Ukraine menée par la Russie, acteur majeur de l'uranium, ont de fait "souligné la pertinence et l'urgence" de ces recommandations, indiquait l'agence européenne dans son rapport 2021 d'août 2022, en notant que "dans l'ensemble" dans l'UE, les livraisons "sont bien diversifiées".

Au-delà de la diversification géographique, le ministère de la Transition énergétique fait valoir qu'EDF a mis en œuvre une "gestion des stocks couvrant plusieurs années et développe le recyclage du combustible usé".

"On a trois ans de combustible enrichi sur notre territoire (en France) donc il n’y a aucun risque d'approvisionnement", souligne aussi Nicolas Goldberg, expert en énergie du cabinet Colombus Consulting.

"L'uranium, ce n'est pas un flux tendu (...) Entre le moment où il est extrait et le moment où il est utilisé en centrale, il peut se passer des années car les étapes de transformation sont nombreuses", explique Teva Meyer. L'uranium naturel doit en effet être purifié, converti et enrichi pour être efficace. La France comme l'Europe dispose en outre "de stocks stratégiques" pour environ "deux années de consommation", ajoute-t-il.

"Il n’y aurait certainement pas de crise à court terme, c'est plus difficile à dire sur le plus long terme", observe Mycle Schneider, coordinateur du World Nuclear Industry Status Report.