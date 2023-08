Niger : l'aide internationale gelée, la CEDEAO dans l'impasse

Alors que les pays voisins du Niger imposent des sanctions économiques à la suite du coup d'État de la semaine dernière qui a renversé l'un des derniers partenaires démocratiques de l'Occident contre les djihadistes en d'Afrique de l'Ouest, les familles de l'un des pays les plus pauvres du monde pourraient en payer le prix.

Dans la capitale du Niger, de nombreuses personnes vivent dans des abris de fortune reliés entre eux par des lattes de bois, des draps et des bâches en plastique parce qu'elles ne peuvent pas payer leur loyer. Elles se démènent quotidiennement pour gagner suffisamment d'argent pour nourrir leurs enfants.

Salou Hassan et sa famille vivent dans une hutte de deux pièces au bord de la route, avec quelque 140 personnes. La famille dort sur des lattes de bois près du sol, sans électricité ni eau courante, et se lave dans des douches publiques."Le plus difficile est de trouver de la nourriture pour mes enfants", déclare Salou Hassan, dont les fils ont 5 et 6 ans.

Âgé de 30 ans, il vend de l'eau au porte-à-porte, gagnant environ 6 dollars par jour quand tout va bien. Sa brouette est cassée et il n'a pas les 70 dollars nécessaires pour la réparer. Sa femme balaie les étals du marché central et gagne moins de la moitié de son salaire journalier.

Sentiment anti-français

Hassan n'a guère eu conscience du renversement du président du pays."Je cherche de l'argent pour nourrir ma famille", dit-il. Entre-temps, les pays voisins du Niger menacent d'intervenir de manière armée contre la junte dirigée par le chef de la garde présidentielle, bien que les analystes estiment qu'il n'y a qu'une faible chance que l'organisation régionale parvienne à envoyer des troupes.

Ces dernières années, les États-Unis et la France ont envoyé des troupes et des centaines de millions de dollars d'aide militaire et humanitaire au Niger, qui a été une colonie française jusqu'en 1960. Le pays était considéré comme le dernier à collaborer avec l'Occident pour lutter contre l'extrémisme dans une région francophone où le sentiment anti-français avait ouvert la voie au groupe militaire privé russe Wagner.

Après que les pays voisins, le Mali et le Burkina Faso, ont chassé les militaires français, le secrétaire d'État américain Antony Blinken s'est rendu au Niger en mars pour renforcer les liens et annoncer une aide directe de 150 millions de dollars, qualifiant le pays de "modèle de démocratie".

Sanctions économiques

Depuis le coup d'État qui a renversé le président nigérien Mohamed Bazoum, les gens arborent des drapeaux russes et font l'éloge de ce pays lors de manifestations en faveur de la junte.

La CEDEAO, l'organisation régionale de l'Afrique de l'Ouest, a annoncé dimanche des sanctions économiques et de voyage, avançant qu'elle aurait recours à la force si les putschistes ne rétablissaient pas M. Bazoum dans ses fonctions dans un délai d'une semaine. Depuis les années 1990, la CEDEAO, qui regroupe 15 pays, tente de protéger les démocraties contre la menace des coups d'État, avec un succès mitigé.

Le Niger dépend fortement de l'aide étrangère et des sanctions pourraient appauvrir davantage ses plus de 25 millions d'habitants. La CEDEAO a suspendu toutes les transactions commerciales et financières entre ses États membres et le Niger, et a gelé les avoirs nigériens détenus dans les banques centrales régionales.

Embargo

Les sanctions pourraient être désastreuses et le Niger doit trouver une solution pour les éviter, a déclaré dimanche le Premier ministre Ouhoumoudou Mahamadou au média français Radio France Internationale.

"Quand on dit qu'il y a un embargo, que les frontières terrestres sont fermées, que les frontières aériennes sont fermées, c'est extrêmement difficile pour les gens [...]. Le Niger est un pays qui dépend fortement de la communauté internationale", a-t-il déclaré.

Les États-Unis envisageront également de réduire leur aide si le coup d'État réussit, a déclaré lundi le département d'État. L'aide est "très dépendante de l'issue des actions menées dans le pays", selon le porte-parole du département, Matt Miller. "L'aide américaine dépend du maintien d'une gouvernance démocratique au Niger".

Coups d'Etat

Quatre pays sont dirigés par des gouvernements militaires en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, où neuf coups d'État ou tentatives de coups d'État ont été menés à bien depuis 2020.

Dans les années 1990, la CEDEAO est intervenue au Libéria pendant la guerre civile, l'un des conflits les plus sanglants d'Afrique, qui a incité de nombreuses personnes à se méfier des interventions dans les conflits internes. En 2017, la CEDEAO est intervenue en Gambie pour empêcher le prédécesseur du nouveau président, Yahya Jammeh, de perturber la passation de pouvoir. Environ 7 000 soldats du Ghana, du Nigéria et du Sénégal sont entrés dans le pays, selon l'Observatoire mondial, qui fournit des analyses sur les questions de paix et de sécurité. L'intervention a été considérée comme ayant rempli sa mission.

Si le bloc régional utilise la force, cela pourrait déclencher des violences non seulement entre le Niger et les forces de la CEDEAO, mais aussi entre les civils qui soutiennent le coup d'État et ceux qui s'y opposent, selon les analystes nigériens.

Intervention militaire

Bien que peu probable, "les conséquences sur les civils d'une telle approche si les putschistes choisissent la confrontation seraient catastrophiques", soutient Rida Lyammouri, chercheur principal au Policy Center for the New South, un groupe de réflexion basé au Maroc. Il n'envisage pas une "intervention militaire en raison de la violence qu'elle pourrait déclencher".

Dimanche, M. Blinken a salué la détermination des dirigeants de la CEDEAO à "défendre l'ordre constitutionnel au Niger" après l'annonce des sanctions et s'est joint au bloc pour demander la libération immédiate de M. Bazoum et de sa famille.

La junte militaire s'en prend déjà au gouvernement et aux libertés civiles. Dimanche soir, elle a arrêté quatre représentants du gouvernement, dont le ministre du Pétrole et fils d'un ancien président, le ministre de l'Education, le ministre des Mines et le président du parti au pouvoir.

Restriction des libertés

Dimanche également, le porte-parole de la junte, le colonel-major Amadou Abdramane, a interdit l'utilisation des médias sociaux pour diffuser des messages qu'il qualifie de préjudiciables à la sécurité de l'État. Il a également affirmé, sans preuve, que le gouvernement de Bazoum avait autorisé les Français à mener des frappes pour le libérer.

Les observateurs pensent que Mohamed Bazoum est détenu dans sa maison de la capitale, Niamey. Les premières photos de lui depuis le coup d'État sont apparues dimanche soir, assis sur un canapé et souriant aux côtés du président tchadien Mahamat Deby, qui avait pris l'avion pour servir de médiateur entre le gouvernement et la junte.

En prévision de la décision de la CEDEAO dimanche, des milliers de partisans de la junte sont descendus dans les rues de Niamey, dénonçant la France, brandissant des drapeaux russes et des pancartes sur lesquelles on pouvait lire "A bas la France" et soutenant le président russe Vladimir Poutine, tout en demandant à la communauté internationale de rester à l'écart.

Les symboles russes n'ont pas été clairement expliqués, mais le pays semble être devenu un symbole des sentiments anti-occidentaux des manifestants. Les manifestants ont également incendié une porte et brisé des fenêtres de l'ambassade de France avant que l'armée nigérienne ne les disperse.

La France a déclaré lundi que le président Emmanuel Macron suivait de près la situation au Niger et qu'il avait discuté de la crise avec les dirigeants de la région et les partenaires européens et internationaux.