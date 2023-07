Le Sénégal sous le choc après le naufrage de migrants

Des réactions à Dakar, au Sénégal après la mort de 15 migrants suite au chavirement de leur navire de fortune. Lundi les recherches se poursuivaient pour tenter de trouver d’éventuelles victimes ou des survivants.

"Sur les lieux on a trouvé trois corps sans vie et deux rescapés. Les deux rescapés avaient été évacués par les gendarmes. Les trois corps sans vie on les a évacués par nos moyens. De 7 heures jusqu'à 10 heures on a poursuivi les opérations de recherche et au total on a dénombré encore 12 autres corps sans vie. Donc ce qui fait un total de 17 victimes : dont 15 corps sans vie et deux rescapés.", a expliqué Martial Ndione, responsables des pompiers de Dakar.

La route migratoire des Canaries, archipel espagnol et porte d'entrée vers l'Europe dans l'océan Atlantique, connaît ces dernières semaines un net regain d'activité au départ des côtes du nord-ouest de l'Afrique.

"A priori il y aurait une pirogue de migrants qui aurait chaviré sur les côtes de Ouakam (ndlr, une commune de Dakar). Donc, raison pour laquelle on est là, pour déplorer ce drame qui fait énormément mal parce qu'encore une fois, des Sénégalais, des jeunes Sénégalais qui viennent de perdre leur vie.", raconte Samba Kandji, , adjoint au maire de la commune de Ouakam à Dakar.

Au moins treize migrants des environs de Dakar sont morts dans le naufrage de leur embarcation il y a environ une semaine au large du Maroc. Alors qu’un autre bateau a chaviré à Saint-Louis, faisant au moins quatorze morts.

"L'immigration pour moi c'est fini. Je disais aux jeunes toujours, y'a des moyens, on peut trouver des moyens pour s'en sortir. Parce que même en Europe c'est très difficile maintenant. Donc ils vont partir avec les pirogues. Arrivés là-bas, ils n'ont pas de métier, ils n'ont rien. C'est très, très, très compliqué.", affirme Momar Gueye, ancien migrant.

Dans un tweet, le président Macky Sall a exprimé sa profonde douleur suite au décès d’une quinzaine de ces compatriotes, candidat au départ vers l’Europe.