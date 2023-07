La canicule pousse les Egyptiens dans les bras du Nil

En Egypte, la vague de chaleur accablante, avec des températures qui dépassent les 40 degrés Celsius en journée, pousse depuis quelques jours, de nombreux Égyptiens, aux revenus modestes, à aller se baigner sur les berges du Nil.

Ils profitent d’un peu de fraîcheur, en banlieue Nord du Caire dans la ville d’El Qanater, célèbre pour ses immenses portes d'eau situées à l'extrémité du triangle du delta du Nil.

Khatab Ramadan, est venu y passer la journée avec ses enfants, pour économiser du temps, et éviter de voyager : "Nous venons ici en été, comme vous le voyez, pour nous rafraîchir avec nos enfants, c'est mieux que de parcourir de longues distances pour atteindre Alexandrie. ".

Pour Sabah Farag, c'est surtout une question de budget, elle explique : "Nous venons ici parce que c'est la " Station balnéaire des plus démunis ", nous ne pouvons pas aller à Sharm El-Sheikh ou à Alexandrie, ou ailleurs, mais ici c'est gratuit, nous y passons quelques heures et retournons chez nous."

Même si elles ne valent pas les eaux turquoises de la mer rouge ou le bain de Cléopâtre sur la côte Nord du Pays, ces chutes d’eau douce ont le mérite d’être accessible gratuitement, une aubaine pour le budget des familles nombreuses. Avec l’Inflation, les retraits bancaires limités, et le rationnement, il a fallu écourter les vacances.

Mostafa Gamal, s'est aventuré à la mer avec sa tribu, il admet que la facture était salée : " Comment faire avec une telle chaleur ? En plus, avec la flambée des prix, nous ne pouvons pas aller à Alexandrie ou ailleurs. Cela va nous coûter au moins 2 000 livres égyptiennes par jour (environ 59 euros). Je suis allé à Alexandrie une semaine avant l'Aïd avec ma famille et une journée nous a coûté 5 000 livres égyptiennes (147 euros), y compris le transport et la nourriture. Mais ici, tout est gratuit, c'est pour cela que tant de gens viennent".

L’Egypte n’est pas le seul pays concerné par une alerte canicule. Des températures records sont ressenties sur plusieurs continents, les mers et les océans ne sont pas épargnés. Les températures de surface de la Mer Méditerranée devraient monter à plus de 30 °C, selon l’Organisation météorologique mondiale (OMM).