Soudan : un enfant sur deux en besoin d'aide humanitaire urgente

Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) a indiqué que depuis les combats entre les Forces armées soudanaises (SAF) et les Forces d'intervention rapide (RSF) au Soudan, environ 1,5 million d'enfants vivent loin de chez eux.

Depuis le 15 avril, date du déclenchement des affrontements, l’UNICEF Soudan a distribué des fournitures sanitaires à plus de 3 millions d’enfants et de femmes et de l’eau potable à 1.4 millions de personnes.

Alors que le conflit en cours ne montre aucun signe de désescalade, la crise humanitaire s’aggrave dans le pays.

Selon un rapport des Nations Unies, un enfant sur deux au Soudan soit 13.6 millions d’enfants, a un besoin urgent d’aide humanitaire.

Depuis la fin du mois de juin, des affrontements entre le Mouvement populaire de libération du Soudan - Nord SPLM-N et les Forces armées soudanaises ont été signalés dans le Kordofan du Sud et dans l'État du Nil Bleu, dans la partie méridionale du Soudan. Le SPLM-N contrôle plusieurs zones de ces deux États.

Jusqu'à présent, le conflit a fait plus de 3 000 morts et 6 000 blessés.