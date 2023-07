USA : l'ancien ministre des Finances mozambicain plaide non coupable

L'ancien ministre des Finances du Mozambique a plaidé non coupable devant un tribunal fédéral américain à New York jeudi dans le cadre d'un scandale de corruption et de blanchiment d'argent de 2 milliards de dollars qui, selon les procureurs, a escroqué des investisseurs américains et menacé de déstabiliser davantage l'économie de l'un des pays les plus pauvres du monde.

Manuel Chang a été ministre des Finances du Mozambique de 2005 à 2015, un pays de 31 millions d'habitants situé sur la côte sud de l'Afrique, au bord de l'océan Indien. Il a été placé en détention au moins jusqu'en octobre, date à laquelle ses avocats plaideront en faveur d'un non-lieu.

M. Chang est accusé d'avoir reçu des pots-de-vin d'un montant allant jusqu'à 18 millions de dollars dans le cadre d'un système visant à garantir à des entreprises publiques mozambicaines des prêts accordés par des banques et des financiers étrangers pour des projets maritimes. Selon les procureurs américains, l'argent a été détourné par le biais de pots-de-vin et d'autres transactions corrompues.

Jusqu'à son extradition vers les États-Unis mercredi, Chang avait été détenu en Afrique du Sud après avoir été arrêté à Johannesburg en 2018 sur la base d'un mandat américain.

"Il est soulagé d'être ici", a déclaré son avocat, Adam Ford, après la lecture de l'acte d'accusation devant le tribunal de district américain de Brooklyn.

Il s'est opposé à son extradition vers les États-Unis et les tentatives du gouvernement mozambicain de faire juger Chang au Mozambique ont été rejetées par plusieurs tribunaux sud-africains. Certains groupes se sont opposés à son retour dans son pays, craignant qu'il ne soit traité avec indulgence.

Dans une lettre adressée il y a un mois au juge du district américain Nicholas Garaufis, l'un des avocats de M. Chang a demandé un non-lieu, affirmant que le droit de M. Chang à un procès rapide avait été violé.

M. Ford a qualifié les accusations de "sans fondement" et a affirmé que M. Chang serait acquitté, tout comme un autre personnage clé du système présumé qui a été acquitté par un jury américain en 2019.

Le juge a soulevé ce point au tribunal jeudi, mais a été convaincu par la suggestion de l'accusation selon laquelle un autre jury pourrait voir les choses différemment.

En 2019, un jury fédéral a acquitté le coaccusé Jean Boustani, un ressortissant libanais qui travaillait pour une entreprise de construction navale du Moyen-Orient, accusé par les autorités américaines de fraude liée à 200 millions de dollars de pots-de-vin et de commissions occultes dans le cadre du système plus large.

La majeure partie de l'audience de jeudi a porté sur la question de savoir si Chang devait être libéré sous caution. Le juge, citant la somme d'argent en jeu et la gravité des accusations, a convenu avec les procureurs qu'il pourrait être un risque de fuite.

Au cours de l'audience, l'avocat du gouvernement américain, Hiral Mehta, a donné un aperçu des preuves qui pourraient être présentées au cours du procès, notamment des courriels, des feuilles de calcul, des relevés bancaires et d'autres documents financiers.

Le scandale porte sur des prêts d'un montant total de 2 milliards de dollars qui étaient censés servir à l'achat de navires de pêche et de patrouilleurs navals pour soutenir l'industrie de la pêche au Mozambique. Mais les procureurs affirment que ces investissements n'ont jamais eu lieu.

Le scandale a provoqué une crise financièreau Mozambique lorsque le Fonds monétaire international a retiré son soutien au pays après la révélation des "dettes cachées" en 2016.

En 2021, la banque Credit Suisse a accepté de payer au moins 475 millions de dollars aux autorités britanniques et américaines pour régler les allégations de corruption et de pots-de-vin découlant de son implication dans les prêts corrompus.

Au moins dix personnes ont déjà été reconnues coupables et condamnées à des peines de prison par un tribunal mozambicain dans le cadre de ce scandale, dont Ndambi Guebuza, le fils de l'ancien président mozambicain Armando Guebuza. Il a été condamné à 12 ans de prison pour avoir reçu jusqu'à 33 millions de dollars dans le cadre de l'accord de corruption.