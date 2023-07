Soudan : les pays limitrophes demandent de l'aide pour les réfugiés

Réunis au Caire dans le cadre d’un sommet pour résoudre la crise soudanaise, les 7 dirigeants des pays voisins de la nation en guerre ont réclamé jeudi l’aide des bailleurs internationaux pour accueillir plus de 700 000 réfugiés.

"Nous exprimons notre profonde inquiétude face à la détérioration de la situation humanitaire au Soudan et condamnons les attaques répétées contre les civils, les établissements de santé et les services publics. Nous appelons les dirigeants de la communauté internationale à redoubler d'efforts pour fournir l'aide humanitaire nécessaire et remédier à la grave pénurie de denrées alimentaires et de fournitures médicales au Soudan, afin de réduire les graves répercussions de la crise sur les civils innocents.", a déclaré le président de l'Egypte_,_Abdel Fattah el-Sissi.

L'Egypte, grand voisin du nord, a reçu le plus gros contingent avec plus de 255.000 réfugiés, suivie du Tchad (240.000) et du Soudan du Sud (160.000).

"Un accord a été conclu pour former un mécanisme ministériel concernant la crise soudanaise au niveau des ministres des affaires étrangères des pays voisins. Sa première réunion se tiendra au Tchad pour prendre les mesures suivantes : mettre en place un plan de travail exécutif comprenant des solutions pratiques et applicables, arrêter les combats et parvenir à une solution globale à la crise soudanaise par le biais d'une communication directe avec les différentes parties soudanaises, en coordination avec les mécanismes existants de l'IGAD (Autorité intergouvernementale pour le développement) et de l'Union africaine. Les Forces de soutien rapide (FSR) et l'armée soudanaise ont accepté au moins 10 cessez-le-feu, dont beaucoup ont été négociés lors des pourparlers de Djeddah", a expliqué le président égyptien.

Le président égyptien, Abdel Fattah ai-Sissi a également exhorté la communauté internationale qui avait promis 1.5 milliard de dollars lors d’un sommet en juin, à tenir ses promesses.