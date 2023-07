Soudan : la CPI ouvre une nouvelle enquête pour crimes de guerre

La Cour pénale internationale (CPI) a ouvert une nouvelle enquête pour crimes de guerre au Soudan, a annoncé jeudi son procureur, Karim Khan, soulignant que l’escalade de violence dans le pays suscite une « grande préoccupation ».

Karim Khan a fait cette annonce dans un rapport au Conseil de sécurité de l’ONU alors que le Soudan est depuis trois mois replongé dans le chaos en raison d’un conflit entre deux généraux qui se disputent le pouvoir :

"La simple vérité est que nous sommes, au sein de ce Conseil et dans le monde, au vu des rapports de plus en plus nombreux, sur le point de permettre à l'histoire de se répéter. La même histoire misérable qui a contraint ce Conseil en 2005 à renvoyer la situation du Darfour à la CPI."a-t-il déclaré.

Le rapport précise qu’il y a eu « un large éventail de communications » concernant des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité présumés au Soudan depuis le début des combats en avril. Les crimes sexuels présumés, « y compris des campagnes présumées de viols collectifs », sont « particulièrement préoccupants » selon Karim Khan.

Omar el-Béchir, âgé de 79 ans, ainsi que les dirigeants Ahmed Haroun et Abdel Raheem Hussein sont réclamés depuis plus de dix ans par la CPI pour « génocide » et crimes contre l’humanité lors du conflit au Darfour.