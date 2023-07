Ouganda : le président iranien soutient Museveni sur la loi anti-LGBTQ

Alors qu’il poursuit sa tournée africaine par une visite en Ouganda, le président iranien Ebrahim Raisi a vivement critiqué le soutien des nations occidentales à l’homosexualité.

Des propos tenus en réaction à la large condamnation internationale suscitée par l’adoption par le gouvernement ougandais d’une loi antigay prévoyant la peine de mort pour l’homosexualité aggravée.

"La culture de l'établissement et de la formation d'une famille et, en même temps, la culture de l'authenticité est un autre point commun entre l'Iran et l'Ouganda. Nous accordons une grande attention à la question de l'établissement des familles et nous pensons qu'il s'agit d'un principe fondamental. L'Occident essaie aujourd'hui de promouvoir l'idée de l'homosexualité et, bien sûr, par l'homosexualité, il essaie de mettre fin à la génération d'êtres humains et, en même temps, il agit contre l'inhérence et la nature des êtres humains. Je crois que cette question et ces fortes attaques de l'Occident contre l'établissement des familles et contre la culture des nations sont un autre domaine de coopération pour l'Iran et l'Ouganda...", a déclaré Ebrahim Raisi, Président de la République islamique d'Iran.

Cette visite en Afrique est la première d'un dirigeant iranien depuis plus de dix ans. Le pays, qui est soumis à de lourdes sanctions économiques de la part des États-Unis, cherche à établir davantage de partenariats dans le monde entier. M. Raisi se rendra également au Zimbabwe.