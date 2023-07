"Black Lives Matter" : 10 ans de lutte contre le racisme systémique

Le mouvement "Black Lives Matter" (Les vies noires comptent) franchit une étape importante ce jeudi, marquant les 10 ans de sa création en 2013 en réponse à l'acquittement de l'homme qui a abattu Trayvon Martin, âgé de 17 ans.

Abattu dans un quartier résidentiel de Floride où vivait son père en 2012, Trayvon Martin a été l'un des premiers symboles d'un mouvement qui exerce désormais une influence sur la politique, les forces de l'ordre et les conversations plus générales sur le progrès racial aux États-Unis et ailleurs.

Les militants et les organisations de BLM prévoient de marquer la décennie du mouvement par des événements personnels et virtuels. Les appels à l'action comprennent un nouvel élan pour financer les services de police et réinvestir dans les communautés noires qui ont souffert de manière disproportionnée des violences policières, de l'inégalité de traitement dans les systèmes de justice pénale et de l'incarcération de masse.

À la suite des décisions de la Cour suprême qui ont empêché l'allégement de la dette des prêts étudiants détenus de manière disproportionnée par les emprunteurs noirs et qui ont interdit la discrimination positive dans l'enseignement supérieur, la nécessité de l'existence de BLM ne pourrait être plus claire, a déclaré Melina Abdullah, éminente militante du mouvement.

"Ce moment du mouvement signifie que nous devons absolument redoubler d'efforts et d'engagement pour que les vies des Noirs comptent", a déclaré Melina Abdullah, directrice de BLM Grassroots Inc, un collectif d'organisateurs à travers le pays.

"Dix ans plus tard, nous avons un aperçu de ce qui se passerait s'il n'y avait pas de Black Lives Matter", a-t-elle ajouté. "Nous n'allons pas seulement nous battre quand c'est populaire, mais nous allons nous battre parce que nous avons besoin de nous battre."

Samedi, à Los Angeles, le "#BLMTurns10 People's Justice Festival" se tiendra à Leimert Park, un quartier historique et un centre culturel pour les Noirs de Los Angeles. Le festival est conçu pour ressembler à un village et comprendra un jardin pop-up dédié aux familles des personnes tuées par la police et la violence suprématiste blanche.

Les organisateurs du festival ont invité Sybrina Fulton, la mère de Martin, à prendre la parole. L'universitaire et militant Cornel West, qui se présente à l'élection présidentielle américaine en tant que candidat d'un tiers parti en 2024, a été invité à prononcer le discours d'ouverture du festival.

Le mouvement BLM est apparu pour la première fois en 2013, après l'acquittement de George Zimmerman, le bénévole de la surveillance de quartier d'origine mixte blanche et hispanique qui avait tué Martin un an plus tôt. Zimmerman a affirmé aux autorités qu'il avait agi en état de légitime défense lorsqu'il a tiré sur Martin. Il a également reconnu à un dispatcheur d'urgence qu'il avait suivi et profilé l'adolescent noir comme un cambrioleur potentiel dans la communauté fermée de Sanford, en Floride.

La rencontre entre Martin et Zimmerman, ainsi que le retard pris dans l'arrestation et l'inculpation du tireur, ont soulevé des questions sur la manière dont la police traite les actes présumés d'autodéfense à l'encontre de victimes noires.

En 2012, l'ancien président Barack Obama, premier commandant en chef noir de la nation, a souligné les préoccupations du public quant à l'équité de l'affaire en déclarant : "Si j'avais un fils, il ressemblerait à Trayvon".

Le 13 juillet 2013, un jury de Floride composés de six femmes, toutes blanches sauf une, a déclaré Zimmerman non coupable de meurtre au second degré ou d'homicide involontaire. La réaction immédiate au verdict s'est répercutée en Floride et dans tous les États-Unis, dynamisant une nouvelle génération de groupes noirs pour la justice raciale, dont les Dream Defenders et BYP100.

Les cofondatrices de BLM, Patrisse Cullors, Alicia Garza et Ayo Tometi — les trois militantes sont reconnues pour avoir utilisé l'expression comme une affirmation et une stratégie d'organisation — se sont d'abord engagées à construire une organisation décentralisée régie par le consensus. En août 2014, Michael Brown, 18 ans, est mort sous les balles de la police à Ferguson (Missouri), ce qui a permis à l'expression "Black Lives Matter" de devenir un puissant cri de ralliement pour les progressistes et une cible préférée des syndicats des forces de l'ordre et des conservateurs politiques, qui la tournent en dérision.

Trois ans après sa création, tous les fondateurs, à l'exception d'un seul, restaient impliqués dans l'organisation naissante du mouvement. En 2020, une vague sans précédent de dons au mouvement à la suite des protestations contre le meurtre de George Floyd par la police de Minneapolis a signifié que BLM avait besoin de plus d'infrastructures.

En raison des différends avec les militants de base concernant la direction de l'organisation du mouvement, la Black Lives Matter Global Network Foundation Inc. a été chargée de la gestion d'un fonds de dotation caritatif d'une valeur de plusieurs dizaines de millions de dollars. BLM Grassroots Inc. fonctionne séparément.

La fondation marque le dixième anniversaire de BLM en lançant une campagne intitulée "Defund the Police Week of Action" (Semaine d'action pour le financement de la police).

Lundi, elle a publié une publicité numérique qui renouvelle les appels à la mobilisation de 2020 en faveur du financement des services de police. L'organisation encourage également ses sympathisants à demander aux élus locaux et nationaux de présenter un projet de proclamation faisant du 13 juillet le "Black Lives Matter Day".

"Alors que nous continuons à faire pression pour financer la police, investir dans les communautés noires et réimaginer la sécurité dans nos communautés, nous avons besoin que nos élus se concentrent sur les gens, pas sur la police", a déclaré D'Zhane Parker, membre du conseil d'administration de la fondation BLM, dans un communiqué.

"Les endroits les plus sûrs du monde n'ont pas plus de policiers, plus de prisons ou de peines plus sévères. Ils ont un meilleur accès aux opportunités économiques, à une éducation de qualité, à un logement stable et aux soins de santé."