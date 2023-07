USA : un monument national en l'honneur d'Emmett Till va être érigé

**Le président américain Joe Biden va ériger un monument national en l'honneur d'Emmett Till et sa mère, l'adolescent noir de Chicago enlevé, torturé et tué en 1955.**Ce meurtre est intervenu après qu’il a eu été accusé d'avoir sifflé une femme blanche dans le Mississippi.

D’après un responsable de la Maison Blanche, Joe Biden a signé mardi une proclamation visant à créer le monument Emmett Till et Mamie Till-Mobley sur trois sites dans l'Illinois et le Mississippi.

Le monument protégera des lieux qui sont au cœur de l'histoire de la vie et de la mort d'Emmett Till à l'âge de 14 ans, de l'acquittement de ses tueurs blancs et de l'activisme de sa mère. L'insistance de la mère de Till pour que le cercueil soit ouvert afin de montrer au monde comment son fils avait été brutalisé et la décision du magazine Jet's de publier des photos de son corps mutilé ont contribué à galvaniser le mouvement des droits civiques.

Le site de l'Illinois est l'église Roberts Temple Church of God in Christ à Bronzeville, un quartier historiquement noir du South Side de Chicago. Des milliers de personnes se sont rassemblées à l'église pour pleurer Emmett Till en septembre 1955.

Les sites du Mississippi sont Graball Landing, où le corps mutilé d'Emmett Till aurait été retiré de la rivière Tallahatchie, et le palais de justice du deuxième district du comté de Tallahatchie à Sumner, dans le Mississippi, où les assassins d'Emmett Till ont été jugés et acquittés par un jury composé uniquement de Blancs.

Mardi 25 juillet 1941 est l'anniversaire de la naissance d'Emmett Till.

Le monument sera le quatrième créé par M. Biden depuis son entrée en fonction en 2021, et le dernier hommage qu'il a rendu au jeune Till.