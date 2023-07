Après le Maroc, des voitures électriques pour livrer les colis en Afrique

La voiture citadine 100 % électrique AMI, du groupe Stellantis, produite au Maroc, pourrait bien s’étendre sur le continent africain pour assurer des services de livraison de courriers et colis.

Comme l’explique le média Clean Technica, la micro-voiture bénéficie d’un certain succès sur le sol marocain, pays dans laquelle elle est produite. Elle assure notamment des services de livraison pour la Poste marocaine.

Aux cours des derniers mois, le constructeur français Citroën a montré son véhicule 100 % électrique lors de plusieurs événements. Ce fut le cas à l’Africa Postal Forum, qui s’est tenu au Maroc en juin, ou encore lors de l’Africa Postal Leaders Forum, au mois de juillet en Côte d’Ivoire.

Pour Stellantis, l’Afrique est un continent prometteur. "Dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique, nous sommes en mesure de bénéficier de la stratégie mondiale en matière de véhicules électriques et sommes prêts à offrir les solutions de mobilité électrique et hybride les plus adaptées qui répondent aux exigences de nos clients et de nos actionnaires. Nous travaillons avec les autorités locales sur les marchés où nous sommes présents afin d’élaborer une stratégie locale qui réponde à nos objectifs globaux en matière de véhicules électriques", explique le groupe automobile auprès de Clean Technica.

L’Afrique, un marché prometteur

Le groupe Stellantis a signé des accords pour la construction d’usines en Afrique du Sud, c'était en mars 2023, et en Algérie, en novembre 2022, dans le cadre de la fabrication de la Fiat 500 électrique.

Cette production algérienne permettra de produire près de 90 000 véhicules par an d’ici à 2026.

Le groupe Stellantis pourrait donc poursuivre ses efforts sur le sol africain.

Y développer davantage de solutions électriques, produites localement et à bas coût, semble stratégique, sur ce marché plutôt oublié des autres grands constructeurs électriques.