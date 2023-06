Des voitures 100% électriques fabriquées au Nigeria

Et si l'électrique était la solution aux pénuries de carburant que connaît régulièrement le Nigeria Mustapha Abubakar, l'a certainement compris, lui qui s'est donné pour mission de doter la ville de Maiduguri dans l'Etat de Borno de ses véhicules électriques.

Ce mini-bus roulant à l'électrique est l'œuvre de Mustapha Abubakar Gajibo. Ce jeune nigérian a abandonné ses études universitaires pour fabriquer des véhicules 100 % électriques afin de lutter contre la pollution de l'air dans son pays. Ses véhicules ont fait sa renommée au Nigeria malgré les défis auxquels son entreprise doit faire face.

"Ce qui m'a motivé à fabriquer un véhicule électrique, c'est avant tout pour les prix des carburants et des transports qui augmentent tous les jours de plus les autres véhicules à énergie fossile causent des dommages à notre environnement... Je me suis donc lancé dans la construction d'un véhicule électrique pour résoudre tous ces problèmes " explique Mustapha Abubakar Gajibo.

Son entreprise Phoenix Renewable Energy produit également des panneaux solaires et transforment des véhicules à essence en électriques dans son nouvel atelier à Abuja. Le jeune entrepreneur dit pouvoir confectionner des dizaines de véhicules performants à même de répondre aux besoins en transport de la population.

Ces véhicules offrent plus de confort aux passagers et réduisent les coûts de transport. Ils sont également réputés pour leur respect de l'environnement.

"Ce modèle de véhicule électrique est conçu pour les transports en commun à courte distance et à faible intensité. Ce bus de sept places, entièrement construit ici peut parcourir une distance de 210 kilomètres avec une seule charge, il a une option d'échange de batterie qui permet également d'économiser le temps de charge" souligne Mustapha Abubakar Gajibo.

Cet entrepreneur est prêt à vendre ses véhicules dans plusieurs pays du continent. Il dit avoir des commandes au Ghana, en Ouganda, ou encore au Kenya, mais a besoin des financements pour agrandir son industrie.